W środę przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un poinformował, że zdymisjonował wicepremiera kraju Yang Sung Ho. Ogłosił to podczas konferencji zorganizowanej z okazji zamknięcia etapu modernizacji Kompleksu Maszyn Ryongsong na północnym wschodzie kraju.

Kim Dzong Un zdymisjonował wicepremiera. Porównał go do kozy

Kim Dzong Un obwinił polityka odpowiedzialnego za przemysł maszynowy w kraju o spowodowanie "niepotrzebnego zamieszania" w pracach nad modernizacją fabryki.

Dodał, że projekt poniósł "niemałe straty ekonomiczne" z powodu nieodpowiedzialnych i niekompetentnych urzędników. Wyjaśnił, że podczas grudniowego spotkania partii krytykował już Yanga za jego pracę, ale ten nie czuł żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje.

- Mówiąc obrazowo, był jak koza zaprzęgnięta do wozu ciągniętego przez woły. Powinniśmy go traktować jako przypadkowy błąd w naszej praktyce obsadzania stanowisk - powiedział Kim, cytowany przez agencję KCNA. - Czy możemy oczekiwać, że koza będzie ciągnąć wóz zamiast woła? - dodał z ironią.

Agencja AP zauważał, że taki ruch Kima ma na celu zaostrzenie dyscypliny wśród urzędników i wywarcie na nich presji przed zbliżającym się kongresem rządzącej Partii Pracy. Będzie to jeden z największych propagandowych spektakli w ciągu ostatnich pięciu lat. Przedstawione na nim będą nowe priorytety gospodarcze i polityczne kraju.

Ekspert: Kim zrzuca winę za swoje błędy na podwładnego

W rozmowie z AP Moon Seong Mook, ekspert z Koreańskiego Instytutu Badań nad Strategią Narodową z siedzibą w Seulu wskazał, że problemy z modernizacją fabryki wynikały raczej z ograniczonych zasobów na programy zbrojeniowe, niż z działań poszczególnych urzędników.

- Kim Dzong Un całkowicie zaangażował się w programy nuklearne i rakietowe, ale źle zarządza gospodarką. Po prostu zrzuca winę za swoje błędy na podwładnego - powiedział Moon.

Gospodarka Korei Północnej poniosła poważne straty podczas pandemii COVID-19. Bank Centralny Korei Południowej poinformował, że gospodarka Korei Północnej wzrosła o 3,7 proc. w 2024 roku.

Według wielu analityków kraj będzie miał trudności z osiągnięciem dużego, szybkiego wzrostu ze względu na nadmierne skupienie się na programach zbrojeniowych, nieefektywną, wysoce scentralizowaną gospodarkę i sankcje międzynarodowe.

Dodatkowo większość korzyści płynących z niewielkiego wzrostu gospodarczego Korei Północnej trafiła głównie do elit rządzących i sektora rozwoju zbrojeń, a nie do ogółu społeczeństwa, co jeszcze bardziej pogłębia nierówności w kraju.

