Kim Dzong Un pokazał nową broń. Padły słowa o "absolutnej przewadze"

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Korea Północna przeprowadziła pokaz 600-milimetrowej "ultraprecyzyjnej" wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej i symulacje ataków dronów. Kim Dzong Un wezwał do uzyskania "absolutnej przewagi" w technologiach bezzałogowych.

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Kim Dzong Un obserwuje z tarasu pokaz rakietowy w Korei Północnej. Nad morzem widać smugi wystrzelonych pocisków.
Kim Dzong Un obserwuje pokaz ostrzału z wyrzutni rakietowych kalibru 600 mmPhoto by STR / KCNA VIA KNS / AFPAFP

W skrócie

  • Korea Północna zaprezentowała 600-milimetrową wyrzutnię rakietową oraz szereg dronów, w tym taktyczne maszyny samobójcze, które z powodzeniem trafiły w cele.
  • Kim Dzong Un wezwał do uzyskania absolutnej przewagi w technologiach bezzałogowych oraz szerszego wdrażania sztucznej inteligencji w północnokoreańskim sektorze zbrojeniowym.
  • W czwartek Korea Północna wystrzeliła ok. 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, co stanowi już 17. próbę rakietową tego reżimu w bieżącym roku.
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- Siła oznacza pokój, a pokój jest gwarantowany tylko przez siłę. To kwestia zdrowego rozsądku, niezbędna do przetrwania w obecnym, hałaśliwym świecie - oświadczył przywódca podczas pokazu zbrojenia, cytowany przez oficjalną agencję prasową KCNA.

Kim dodał, że naukowcy muszą osiągnąć "cudowne rezultaty" we wdrażaniu sztucznej inteligencji.

Kim Dzong Un zaprezentował nową broń

Podczas pokazu zaprezentowano również różne typy dronów oraz systemów uzbrojenia - poinformowała agencja KCNA.

"Taktyczne drony samobójcze, pociski powietrze-ziemia wystrzelone z dronów wielozadaniowych oraz pociski manewrujące trafiły w cel na wysepce ze 100-procentową celnością" - podano w raporcie.

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Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano także "strzelanie bojowe z niezwykle precyzyjnej wyrzutni rakiet kalibru 600 mm, znanej jako - snajper". Reżimowe media oceniły, że "niezawodność bojowa i skuteczność wszystkich krytycznych systemów uzbrojenia została pomyślnie potwierdzona".

Korea Północna zbiera doświadczenie. Poligonem wojna w Ukrainie

Jak zwraca uwagę agencja Yonhap, wydarzenia miały miejsce w czwartek, tego samego dnia, gdy siły zbrojne Korei Południowej i resort obrony Japonii poinformowały o wykryciu wystrzelenia przez armię Korei Płn. z okolic Wonsan ok. 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które pokonały dystans 250 km.

Południowokoreańskie wojsko ocenia, że reżim użył wyrzutni KN-25, mogących przenosić taktyczne głowice nuklearne. Był to już 17. test rakietowy Pjongjangu w tym roku.

Eksperci wskazują, że nacisk reżimu na systemy bezzałogowe i sztuczną inteligencję wynika bezpośrednio z wniosków wyciągniętych z wojny w Ukrainie.

Według południowokoreańskiego wywiadu Korea Płn. wysłała do Rosji ponad 16 tys. żołnierzy, którzy na froncie zdobywają cenne doświadczenie bojowe.

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