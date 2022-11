Kim Dzong Un po raz pierwszy pokazał się publicznie z córką

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Kim Dzong Un obserwował w piątek wystrzelenie nowego typu międzykontynentalnej rakiety balistycznej wraz ze swoją żoną Ri Sol Ju oraz córką. To pierwszy raz, kiedy dyktator Korei Północnej pozwolił na sfotografowanie córki. Zdaniem komentatorów jest to sygnał dla świata i północnokoreańskich elit o czwartej generacji Kimów przygotowującej się do przejęcia władzy.

Zdjęcie Kim Dzong Un po raz pierwszy pokazał się publicznie z córką / Bloomberg / Contributor /// Screen z Twitter Joseph Dempsey / Getty Images