W skrócie Kim Dzong Un udał się do Chin na specjalne zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga, by uczestniczyć w paradzie wojskowej upamiętniającej kapitulację Japonii.

Podróż odbywa się słynnym pancernym pociągiem, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort dyktatorowi oraz jego świcie.

Wizyta jest znaczącym wydarzeniem dyplomatycznym - na miejscu mają spotkać się Kim, Xi Jinping i Władimir Putin, by zacieśniać relacje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kim Dzong Un udaje się do Chin na specjalne zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga. W środę weźmie udział w paradzie wojskowej, organizowanej, by uczcić kapitulację Japonii w II wojnie światowej.

Wydarzeniu na żywo przyglądać się będzie także, utrzymujący bliskie stosunki z Kimem, prezydent Rosji Władimir Putin.

Korea Północna. Kim Dzong Un wyruszył w podróż do Chin

Jak podaje Yonhap, kuloodporny, pancerny pociąg to istna ruchoma "forteca". Pokonuje on zaledwie 45-80 kilometrów na godzinę (w zależności od rozstawienia szyn - red.), w związku z czym podróż do stolicy Chin zajmie mu około 20 godzin.

Pojazd posiada kilkadziesiąt wagonów, których część jest prywatna, a część należy do świty dyktatora, w tym ochrony i własnego personelu medycznego. Oprócz tego, wagony mają miejsce na biuro Kima, sprzęt komunikacyjny i restaurację, w której serwowane są m.in. francuskie wina i świeże homary.

Zarówno dziadek, jak i ojciec Kim Dzong Una, podróżowali za granicę wyłącznie pociągiem. Podczas swojego drugiego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Hanoi w 2019 r. Kim również wybrał się w trwającą ponad dwa dni podróż pociągiem, zamiast pięciogodzinnego lotu z Pjongjangu.

Parda wojskowa w Pekinie. Będzie spotkanie Kima z Putinem i Xi?

Doradca prezydenta Korei Południowej ds. bezpieczeństwa Wi Sung-lac stwierdził w ubiegłym tygodniu, że podczas wizyty Kima w Chinach, na marginesie obchodów, najprawdopodobniej dojdzie do spotkania z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.

Reuters, powołując się na ekspertów, zwraca uwagę, że Kim wydaje się chcieć jeszcze bardziej zacieśnić relacje z Pekinem po ostatnim szczycie Korea Południowa-USA.

"W przeciwieństwie do swojego dziadka Kim Ir Sena, który uczestniczył w wielu wydarzeniach dyplomatycznych, Kim Dzong Un i jego ojciec Kim Dzong Il nie pojawili się na żadnym, na którym obecnych było wielu przywódców" - czytamy.

Kim będzie pierwszym przywódcą Korei Północnej, który weźmie udział w chińskiej paradzie wojskowej od 1959 r. Oprócz niego na miejscu zjawi się 26 innych głów państw, np. z Iranu i Kuby.

Ostatnim razem Kim odwiedził Chiny w 2019 r. z okazji obchodów 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami.

Źródło: Yonhap, Reuters

800 mld euro na zbrojenia w Unii Europejskiej. Müller: W dużej mierze program nakierowany na gospodarkę niemiecką i francuską Polsat News Polsat News