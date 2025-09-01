Kim Dzong Un jedzie do Chin. Podróż specjalnym pociągiem

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un opuścił w poniedziałek Pjongjang i udał się pociągiem do Chin, gdzie weźmie udział w paradzie wojskowej - poinformowała agencja Yonhap. Jak zaznaczono, będzie to pierwsze wielostronne wydarzenie dyplomatyczne, w którym uczestniczyć będzie dyktator. Kim, który bardzo rzadko opuszcza rodzimy kraj, ma przybyć do Pekinu we wtorek.

Kim Dzong Un woli podróże pociągiem niż znacznie krótsze loty samolotem (zdjęcie z 2023 roku)
Kim Dzong Un woli podróże pociągiem niż znacznie krótsze loty samolotem (zdjęcie z 2023 roku)PRIMORSKY KRAI APSAFP

W skrócie

  • Kim Dzong Un udał się do Chin na specjalne zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga, by uczestniczyć w paradzie wojskowej upamiętniającej kapitulację Japonii.
  • Podróż odbywa się słynnym pancernym pociągiem, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort dyktatorowi oraz jego świcie.
  • Wizyta jest znaczącym wydarzeniem dyplomatycznym - na miejscu mają spotkać się Kim, Xi Jinping i Władimir Putin, by zacieśniać relacje.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kim Dzong Un udaje się do Chin na specjalne zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga. W środę weźmie udział w paradzie wojskowej, organizowanej, by uczcić kapitulację Japonii w II wojnie światowej.

Wydarzeniu na żywo przyglądać się będzie także, utrzymujący bliskie stosunki z Kimem, prezydent Rosji Władimir Putin.

Korea Północna. Kim Dzong Un wyruszył w podróż do Chin

Jak podaje Yonhap, kuloodporny, pancerny pociąg to istna ruchoma "forteca". Pokonuje on zaledwie 45-80 kilometrów na godzinę (w zależności od rozstawienia szyn - red.), w związku z czym podróż do stolicy Chin zajmie mu około 20 godzin.

Pojazd posiada kilkadziesiąt wagonów, których część jest prywatna, a część należy do świty dyktatora, w tym ochrony i własnego personelu medycznego. Oprócz tego, wagony mają miejsce na biuro Kima, sprzęt komunikacyjny i restaurację, w której serwowane są m.in. francuskie wina i świeże homary.

Zobacz również:

Prezydenci Rosji Władimir Putin i Iranu Masud Pezeszkian
Świat

Ważna rozmowa Putina w Chinach. W cztery oczy z bliskim sojusznikiem

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Zarówno dziadek, jak i ojciec Kim Dzong Una, podróżowali za granicę wyłącznie pociągiem. Podczas swojego drugiego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Hanoi w 2019 r. Kim również wybrał się w trwającą ponad dwa dni podróż pociągiem, zamiast pięciogodzinnego lotu z Pjongjangu.

    Parda wojskowa w Pekinie. Będzie spotkanie Kima z Putinem i Xi?

    Doradca prezydenta Korei Południowej ds. bezpieczeństwa Wi Sung-lac stwierdził w ubiegłym tygodniu, że podczas wizyty Kima w Chinach, na marginesie obchodów, najprawdopodobniej dojdzie do spotkania z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.

    Reuters, powołując się na ekspertów, zwraca uwagę, że Kim wydaje się chcieć jeszcze bardziej zacieśnić relacje z Pekinem po ostatnim szczycie Korea Południowa-USA.

    "W przeciwieństwie do swojego dziadka Kim Ir Sena, który uczestniczył w wielu wydarzeniach dyplomatycznych, Kim Dzong Un i jego ojciec Kim Dzong Il nie pojawili się na żadnym, na którym obecnych było wielu przywódców" - czytamy.

    Zobacz również:

    Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybiha potwierdził, że dojdzie do nadzwyczajnego szczytu w Brukseli
    Ukraina - Rosja

    Nadzwyczajne posiedzenie w Brukseli. "Na prośbę Ukrainy"

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Kim będzie pierwszym przywódcą Korei Północnej, który weźmie udział w chińskiej paradzie wojskowej od 1959 r. Oprócz niego na miejscu zjawi się 26 innych głów państw, np. z Iranu i Kuby.

      Ostatnim razem Kim odwiedził Chiny w 2019 r. z okazji obchodów 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami.

      Źródło: Yonhap, Reuters

      Zobacz również:

      Były prezydent Ukrainy wystąpił w nagraniu udostępnionym przez Rosjan
      Ukraina - Rosja

      Janukowycz przerwał milczenie, mówił o Ukrainie. "Zawsze byłem przeciwny"

      Bartosz Przyborowski
      Bartosz Przyborowski
      800 mld euro na zbrojenia w Unii Europejskiej. Müller: W dużej mierze program nakierowany na gospodarkę niemiecką i francuskąPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze