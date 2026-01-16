Kilkanaście godzin na drzwiach lodówki. Dramat na brazylijskim wybrzeżu

Mężczyzna cudem uszedł z życiem, trzymając się przez ponad 17 godzin drzwi od lodówki, po tym jak jego łódź rybacka zatonęła w regionie Santa Catarina - poinformowały brazylijskie media. Niestety, ojciec rybaka, który z nim podróżował, nie przeżył. Jego ciało odnaleziono kilkaset metrów od łodzi.

  • 35-letni rybak dryfował przez ponad 17 godzin, trzymając się drzwi lodówki, po zatonięciu łodzi rybackiej w regionie Sao Francisco do Sul.
  • Mężczyzna został odnaleziony około 4 km od wybrzeża przez helikopter i przewieziony do szpitala, gdzie jego stan oceniono jako stabilny.
  • Ojciec rybaka, który razem z synem wyruszył na połów, został odnaleziony martwy w odległości dziewięciu kilometrów od brzegu.
35-letni rybak, który przeżył katastrofę i został uratowany, znajdował się - według relacji strażaków - około cztery km od wybrzeża na plaży Ervino.

Mężczyzna dryfował przez ponad 17 godzin w regionie Sao Francisco do Sul, na północy Santa Catarina.

Według brazylijskiej żandarmeii, łódź rybacka utonęła późnym popołudniem w poniedziałek. Aby przeżyć, mężczyzna trzymał się drzwi lodówki i pozostał w morzu, aż po wielu godzinach zlokalizował go helikopter.

Brazylia. Mężczyzna cudem uszedł z życiem po zatonięciu łodzi rybackiej

Ocalały rybak został przewieziony do szpitala w Sao Francisco do Sul. Podczas akcji ratunkowej był przytomny i natychmiast otrzymał pomoc lekarską. Jego stan jest stabilny.

Niestety, obecny wraz z 35-latkiem ojciec rybaka nie przeżył katastrofy. Według strażaków, ciało 58-latka zostało znalezione w odległości dziewięciu km od wybrzeża i 350 metrów od łodzi. Ojciec z synem wybrali się na połów krewetek w tym rejonie - przekazał brazylijski portal g1.globo.

Nie ma informacji o przyczynie katastrofy, ale strażacy zakładają, że zdarzenie mogło mieć związek z burzami, które nawiedziły ten region.

Źródło: g1.globo

