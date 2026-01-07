W skrócie Śnieżyce i silne mrozy sparaliżowały komunikację w wielu częściach Szwecji.

W Göteborgu wstrzymano ruch tramwajów, odwołano też zajęcia na uniwersytecie.

Na północy kraju wystąpiły silne mrozy, sięgające -32,2 st. C, z powodu których nie kursują niektóre pociągi.

Z potężnymi śnieżycami zmaga się nie tylko zachodnia Europa, czyli Holandia, Belgia czy Francja. Atak zimy mocno doświadczył również północną część Starego Kontynentu. W kilku szwedzkich miastach doszło do prawdziwego paraliżu komunikacyjnego.

Sztab kryzysowy w Göteborgu. Tramwaje nie kursują

Szczególnie ciężka sytuacja panowała w środę rano w Göteborgu. Z powodu intensywnych opadów śniegu o godz. 9:00 zdecydowano o wstrzymaniu ruchu tramwajowego w mieście.

"Tramwaje przejeżdżają po zaspach śnieżnych, co powoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu" - informowała reporterka serwisu SVT Carolina Svalbacke.

Pojawiły się również duże opóźnienia w ruchu kolejowym w Göteborgu, choć kursowania pociągów nie wstrzymano.

Służby miejskie cały czas intensywnie pracują nad odśnieżeniem ulic, jednak nie udało się uniknąć korków i kilku stłuczek. Nie kursowało również kilka linii autobusowych.

Śnieżyce oraz utrudnienia komunikacyjne sprawiły, że niektórzy mieszkańcy Göteborga starają się radzić sobie na własną rękę. Pracujący w szpitalu Ostra Jarosław Novikov zamiast transportu publicznego do pracy wybrał się na nartach biegowych.

Serwisowi SVT mężczyzna powiedział, że o tego typu podróży do pracy marzył, odkąd zobaczył zdjęcia z 1995 roku, na których widać mieszkańców poruszających się po mieście na nartach.

W środę rano w Göteborgu zebrał się sztab kryzysowy. W jednym z uniwersytetów odwołano zajęcia.

Podróżujący pociągami muszą się liczyć z licznymi opóźnieniami. W Sztokholmie dotknęły one między innymi linie podmiejskie nr 41 między Marsta a Sodertalje oraz 43 między Nynashamn a Balsta.

Obecnie pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w rejonie Bohuslän oraz między Hudiksvall a Sundsvall.

Szwedzka administracja transportu Trafikverket zaapelowała do kierowców o to, by unikali wszelkich podróży, o ile nie będą one niezbędne.

Siarczyste mrozy na północy. Utrudnienia na torach

Na północy kraj spore utrudnienia spowodowały również intensywne mrozy. W nocy z wtorku na środę na stacji pomiarowej Kiruna zanotowano -32,2, st. C.

W części Szwecji temperatury w nocy wyniosły poniżej -30 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Operator kolejowy X-trafik odwołał większość kursów kolejowych między Gavle a Sundsvall nie tylko w środę, lecz również w czwartek. Zapowiedziano kontolę stanu tej linii.

Silne mrozy utrudniają tez ruch kolejowy na trasie Lulea-Kiruna, Lulea-Haparanda i Umea-Sundsvall.

Źródło: SVT.se, Expressen.se, SMHI.se

