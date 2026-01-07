Kilkadziesiąt stopni mrozu i unieruchomione tramwaje. Zima uderza w Europie
Mocne uderzenie zimy w północ Europy. Szwedzi zmagają się z intensywnymi śnieżycami, które unieruchomiły tramwaje w Göteborgu. Niektórzy mieszkańcy miasta do pracy udali się na nartach biegowych. Na dalekiej północy kraju silne mrozy, przekraczające -30 stopni Celsjusza, utrudniły funkcjonowanie kolei.
W skrócie
- Śnieżyce i silne mrozy sparaliżowały komunikację w wielu częściach Szwecji.
- W Göteborgu wstrzymano ruch tramwajów, odwołano też zajęcia na uniwersytecie.
- Na północy kraju wystąpiły silne mrozy, sięgające -32,2 st. C, z powodu których nie kursują niektóre pociągi.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Z potężnymi śnieżycami zmaga się nie tylko zachodnia Europa, czyli Holandia, Belgia czy Francja. Atak zimy mocno doświadczył również północną część Starego Kontynentu. W kilku szwedzkich miastach doszło do prawdziwego paraliżu komunikacyjnego.
Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store
Sztab kryzysowy w Göteborgu. Tramwaje nie kursują
Szczególnie ciężka sytuacja panowała w środę rano w Göteborgu. Z powodu intensywnych opadów śniegu o godz. 9:00 zdecydowano o wstrzymaniu ruchu tramwajowego w mieście.
"Tramwaje przejeżdżają po zaspach śnieżnych, co powoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu" - informowała reporterka serwisu SVT Carolina Svalbacke.
Pojawiły się również duże opóźnienia w ruchu kolejowym w Göteborgu, choć kursowania pociągów nie wstrzymano.
Służby miejskie cały czas intensywnie pracują nad odśnieżeniem ulic, jednak nie udało się uniknąć korków i kilku stłuczek. Nie kursowało również kilka linii autobusowych.
Śnieżyce oraz utrudnienia komunikacyjne sprawiły, że niektórzy mieszkańcy Göteborga starają się radzić sobie na własną rękę. Pracujący w szpitalu Ostra Jarosław Novikov zamiast transportu publicznego do pracy wybrał się na nartach biegowych.
Serwisowi SVT mężczyzna powiedział, że o tego typu podróży do pracy marzył, odkąd zobaczył zdjęcia z 1995 roku, na których widać mieszkańców poruszających się po mieście na nartach.
W środę rano w Göteborgu zebrał się sztab kryzysowy. W jednym z uniwersytetów odwołano zajęcia.
Podróżujący pociągami muszą się liczyć z licznymi opóźnieniami. W Sztokholmie dotknęły one między innymi linie podmiejskie nr 41 między Marsta a Sodertalje oraz 43 między Nynashamn a Balsta.
Obecnie pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w rejonie Bohuslän oraz między Hudiksvall a Sundsvall.
Szwedzka administracja transportu Trafikverket zaapelowała do kierowców o to, by unikali wszelkich podróży, o ile nie będą one niezbędne.
Siarczyste mrozy na północy. Utrudnienia na torach
Na północy kraj spore utrudnienia spowodowały również intensywne mrozy. W nocy z wtorku na środę na stacji pomiarowej Kiruna zanotowano -32,2, st. C.
Operator kolejowy X-trafik odwołał większość kursów kolejowych między Gavle a Sundsvall nie tylko w środę, lecz również w czwartek. Zapowiedziano kontolę stanu tej linii.
Silne mrozy utrudniają tez ruch kolejowy na trasie Lulea-Kiruna, Lulea-Haparanda i Umea-Sundsvall.
Źródło: SVT.se, Expressen.se, SMHI.se
-----