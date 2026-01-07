Kilkadziesiąt stopni mrozu i unieruchomione tramwaje. Zima uderza w Europie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mocne uderzenie zimy w północ Europy. Szwedzi zmagają się z intensywnymi śnieżycami, które unieruchomiły tramwaje w Göteborgu. Niektórzy mieszkańcy miasta do pracy udali się na nartach biegowych. Na dalekiej północy kraju silne mrozy, przekraczające -30 stopni Celsjusza, utrudniły funkcjonowanie kolei.

Dwie osoby idące przez intensywną śnieżycę, jedna z walizką na kółkach, druga w ciepłej kurtce, tło rozjaśnione światłem przystanku z napisem TAXI, po lewej kolorowa mapa pogodowa z oznaczeniami temperatur w Skandynawii.
Intensywne śnieżyce doświadczyły dużą część Szwecji. w Göteborgu nie kursują tramwaje. Z kolei na dalekiej północy kraju z powodu silnych mrozów ograniczono ruch pociągówPONTUS LUNDAHL/AFP/East News/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Śnieżyce i silne mrozy sparaliżowały komunikację w wielu częściach Szwecji.
  • W Göteborgu wstrzymano ruch tramwajów, odwołano też zajęcia na uniwersytecie.
  • Na północy kraju wystąpiły silne mrozy, sięgające -32,2 st. C, z powodu których nie kursują niektóre pociągi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z potężnymi śnieżycami zmaga się nie tylko zachodnia Europa, czyli Holandia, Belgia czy Francja. Atak zimy mocno doświadczył również północną część Starego Kontynentu. W kilku szwedzkich miastach doszło do prawdziwego paraliżu komunikacyjnego.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Sztab kryzysowy w Göteborgu. Tramwaje nie kursują

Szczególnie ciężka sytuacja panowała w środę rano w Göteborgu. Z powodu intensywnych opadów śniegu o godz. 9:00 zdecydowano o wstrzymaniu ruchu tramwajowego w mieście.

"Tramwaje przejeżdżają po zaspach śnieżnych, co powoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu" - informowała reporterka serwisu SVT Carolina Svalbacke.

Pojawiły się również duże opóźnienia w ruchu kolejowym w Göteborgu, choć kursowania pociągów nie wstrzymano.

Służby miejskie cały czas intensywnie pracują nad odśnieżeniem ulic, jednak nie udało się uniknąć korków i kilku stłuczek. Nie kursowało również kilka linii autobusowych.

Śnieżyce oraz utrudnienia komunikacyjne sprawiły, że niektórzy mieszkańcy Göteborga starają się radzić sobie na własną rękę. Pracujący w szpitalu Ostra Jarosław Novikov zamiast transportu publicznego do pracy wybrał się na nartach biegowych.

Serwisowi SVT mężczyzna powiedział, że o tego typu podróży do pracy marzył, odkąd zobaczył zdjęcia z 1995 roku, na których widać mieszkańców poruszających się po mieście na nartach.

Zobacz również:

W Norwegii miejscami mrozy zbliżyły się do -40 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatury na poziomie -33 stopni spowodowały zawieszenie kursowania pociągów. Zdjęcie w tle ilustracyjne
Świat

Arktyczne mrozy w Europie. Nie kursują promy i pociągi

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W środę rano w Göteborgu zebrał się sztab kryzysowy. W jednym z uniwersytetów odwołano zajęcia.

    Podróżujący pociągami muszą się liczyć z licznymi opóźnieniami. W Sztokholmie dotknęły one między innymi linie podmiejskie nr 41 między Marsta a Sodertalje oraz 43 między Nynashamn a Balsta.

    Obecnie pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w rejonie Bohuslän oraz między Hudiksvall a Sundsvall.

    Szwedzka administracja transportu Trafikverket zaapelowała do kierowców o to, by unikali wszelkich podróży, o ile nie będą one niezbędne.

    Siarczyste mrozy na północy. Utrudnienia na torach

    Na północy kraj spore utrudnienia spowodowały również intensywne mrozy. W nocy z wtorku na środę na stacji pomiarowej Kiruna zanotowano -32,2, st. C.

    Kolorowa mapa anomalii temperatury powietrza w powierzchni 2m dla regionu Europy Północno-Wschodniej, z widocznymi silnymi odchyleniami temperatury od normy w regionach Skandynawii, Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Skala kolorów pokazuje różne warto...
    W części Szwecji temperatury w nocy wyniosły poniżej -30 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Operator kolejowy X-trafik odwołał większość kursów kolejowych między Gavle a Sundsvall nie tylko w środę, lecz również w czwartek. Zapowiedziano kontolę stanu tej linii.

    Silne mrozy utrudniają tez ruch kolejowy na trasie Lulea-Kiruna, Lulea-Haparanda i Umea-Sundsvall.

    Zobacz również:

    W Skandynawii trwa fala mrozów. W Szwecji zanotowano -41,6 st. C. W części kraju nie kursują pociągi
    Świat

    Rekordowe mrozy na północy kontynentu. Pociągi nie kursują

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    Źródło: SVT.se, Expressen.se, SMHI.se

    -----

    "Polityczny WF": Nowa szarża PiS! Kto technicznym premierem?INTERIA.PL

    Najnowsze