Nowo opublikowany w mediach społecznościowych film przedstawia dramatyczną interwencję policjanta, która miała miejsce w 2021 roku. Na przerażającym filmie widać, jak mundurowy w pościgu za kierowcą wskakuje na maskę jego samochodu.

Chciał zatrzymać poszukiwanego. Wskoczył na maskę auta

Do interwencji, która zakończyła się dla funkcjonariusza poważnymi obrażeniami ciała, doszło w stanie Iowa w USA. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód, a chwilę potem poinformowali pasażera o nazwisku Guider, że wydano nakaz jego aresztowania.



Na udostępnionym nagraniu słychać, jak Patrick McCarty poprosił Guidera, by wysiadł z auta. Ten przesunął się jednak na miejsce kierowcy, który w międzyczasie wysiadł. Funkcjonariusze próbowali interweniować, bo podejrzany zamknął się od wewnątrz. To właśnie wtedy McCarty wszedł na maskę samochodu i zaczął celować do nieposłusznego mężczyzny.



29-latek ruszył i znacząco przyspieszył. Po chwili zjechał z drogi na polną ścieżkę wiodącą przez teren jednego z zakładów. Przez cały ten czas policjant utrzymywał się na masce. W pewnym momencie samochód wjechał do głębszej fosy. McCarty nie utrzymał się na aucie, odpadł i uderzył plecami o ziemię.

Reklama

Fatalne skutki pościgu za podejrzanym. Złamany kręgosłup

- Wszystko w porządku, człowieku, idź po niego - słychać, jak krzyczy ranny mundurowy, nakazując koledze, by dalej ścigał podejrzanego.



Mimo że zaraz po przerażającym upadku policjant zdawał się nie przejmować swoim stanem, interwencja zakończyła się dla niego bardzo poważnymi obrażeniami. Badania wykazały, że McCarty złamał kręgosłup.



"Finalnie 29-latka udało się zatrzymać. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Skazano go na pięć lat więzienia" - czytamy w tekście dziennika "New York Post". Oskarżony argumentował podczas procesu, że uciekał, ponieważ bał się o życie, gdy policjant wyskoczył na maskę i celował do niego z broni.