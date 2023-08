193 wyroki o łącznym wymiarze 40 lat więzienia usłyszał 89-letni były ksiądz Gerald Ridsdale z Australii. Mężczyzna przez 27 lat wykorzystywał dzieci w szkołach i kościołach, za co był przenoszony z parafii na parafię co najmniej 16 razy. Do sądu stale zgłaszają się kolejne ofiary duchownego - dotychczas wiadomo o 72 poszkodowanych.