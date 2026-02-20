Kilka zgłoszeń o bombie jednocześnie. Wieczorna seria alarmów w Paryżu

Spłynęły ostrzeżenia o kilku bombach podłożonych w tym samym czasie w Paryżu - podają francuskie media. Policja potwierdziła, że instytucje otrzymały wiadomości, w których grożono wysadzeniem m.in. wieży Eiffla oraz centrum handlowego i wieżowca Montparnasse. Na razie nie ma dowodów na prawdziwość tych maili.

Radiowozy policyjne z włączonymi niebieskimi światłami zaparkowane przy Łuku Triumfalnym w nocnej scenerii, mokra nawierzchnia odbijająca światła, pomarańczowy stożek ostrzegawczy z przodu.
  • Francuskie media poinformowały o ostrzeżeniach dotyczących bomb podłożonych w kilku miejscach Paryża, w tym przy wieży Eiffla i wieżowcu Montparnasse.
  • Policja potwierdziła ewakuacje obiektów oraz skierowanie psów tropiących, jednak żadnych ładunków wybuchowych nie wykryto.
  • Według mediów zgłoszenia miały miejsce także w innych instytucjach, a śledztwo prowadzi prefektura policji, która obecnie wyklucza zagrożenie.
Groźby dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w tłocznych miejscach stolicy Francji pojawiły się około godz. 18 - poinformowała tamtejsza policja w rozmowie z dziennikarzami "Le Parisien".

Według źródeł "Le Figaro" mowa o pięciu obiektach, w tym wieży Eiffla, wieżowca Montparnasse oraz siedziby Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Kilka ostrzeżeń o podłożonej bombie zostało rozesłanych jednocześnie w e-mailach.

Alarmy bombowe w kilku miejscach Paryża

Instytut Studiów Politycznych został ewakuowany w całości, natomiast z terenu wokół wieży Montparnasse, która jest obecnie remontowana, zarządzono ewakuację pracowników.

Około godz. 21.45 alarmy w tych miejscach zostały odwołane z powodu niewykrycia żadnych ładunków. W akcji brały udział psy tropiące. Według lokalnych mediów policja nadal prowadzi czynności wyjaśniające zgłoszenia.

Radio France Bleu donosi, że sprawę bada prefektura policji w Paryżu, ale obecnie wykluczono zagrożenie.

    Ewakuacje po zgłoszeniach ładunków wybuchowych we Francji

    Jak przypomniała "Le Parisien", wcześniej w środę prowadzono ewakuację w jednym ze sztabów partii politycznej Francja Nieujarzmiona z powodu zgłoszenia podłożonego ładunku wybuchu.

    Jeszcze wcześniej groźby wysadzenia budynków kierowano do zarządców mediów informacyjnych, m.in. do sztabu France Televisions i BFM TV.

    Chodziło jednak o pojedyncze zgłoszenia, nie zaś, jak teraz, kilka jednocześnie. Według francuskich dziennikarzy do incydentów związanych z fałszywymi alarmami dochodzi zwykle w kontekście zmian politycznych, wywołujących kontrowersje w debatach opinii publicznej.

    Źródła: "Le Parisien", France Bleu, "Le Figaro"

