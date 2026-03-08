- Jeśli mówimy o zwiększeniu pewnych środków, to bardzo chcielibyśmy, aby była to możliwość działająca w obie strony. Znacie nasz deficyt niektórych środków, rozumiemy też, jakich środków brakuje krajom Zatoki (Perskiej). Oznacza to, że rozmawiamy również o tym torze współpracy. Na razie jest za wcześnie na inne szczegóły. W przyszłym tygodniu, gdy eksperci będą na miejscu, rozeznają się i pomogą, ponieważ jadą tam z konkretnymi możliwościami - powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej z premierem Holandii Robem Jettenem, który przybył z wizytą do Kijowa.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ukraińscy eksperci dotrą w region konfliktu

Prezydent Ukrainy przekazał, że omówił z premierem Holandii wyzwania wynikające z wojny na Bliskim Wschodzie, w czasie której Iran atakuje państwa Zatoki Perskiej.

"Liczę na koordynację zarówno na poziomie dwustronnym, jak i europejskim, aby interesy Europy były zabezpieczone i aby destabilizacja wokół Iranu nie doprowadziła do pogłębienia problemów w Europie" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Przywódca poinformował, że Ukraina zaczęła już wnosić swój wkład w stabilizację. "Kraje regionu oraz Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o wsparcie, a my zapewnimy im niezbędne środki oraz naszą ekspercką wiedzę - doświadczenie naszych wojskowych - w zakresie ochrony przed Shahedami" - podkreślił. Shahed to typ irańskiego drona uderzeniowego, który jest również masowo wykorzystywany przez wojska rosyjskie w atakach na Ukrainę.

Zełenski o wojnie na Bliskim Wschodzie. Prezydent Ukrainy obawia się zmniejszenia wsparcia dla Ukrainy

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy zabrał także głos w sprawie współpracy Rosji z Iranem oraz wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na sytuację w Ukrainie.

"Rosja pomaga reżimowi irańskiemu. Wiemy, co już zostało dostarczone, choć nie znamy skali tego, co jest gotowa dostarczyć. Dobrze, że reżim irański nie dostarcza Rosji pocisków rakietowych i innych rodzajów broni, które są używane w atakach na Ukrainę" - przekazał Zełenski.

Według ukraińskiego prezydenta wojna na Bliskim Wschodzie jest dla Ukrainy niebezpieczna, bo skupia na sobie uwagę świata.

"Jeśli trwały pokój lub zawieszenie broni nie zostanie osiągnięte na wczesnym etapie konfliktu, istnieje duże ryzyko, że będzie on kontynuowany. To z pewnością wpłynie na sytuację na Ukrainie. Mniej uwagi oznacza mniej wsparcia. Mniej wsparcia oznacza mniej środków obrony powietrznej" - poinformował Zełenski.

Ukraińcy pomogą z irańskimi dronami. "Zagrożenie większe niż zakładano"

Według administracji amerykańskiej irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano - poinformowała w środę telewizja CNN. Stacja dodała, że według tej oceny amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich tych maszyn.

W czwartek Zełenski poinformował, że USA poprosiły Ukrainę o wsparcie w obronie przed Shahedami na Bliskim Wschodzie. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów.

Niedziela jest dziewiątym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

