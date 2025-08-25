W skrócie Ukraina ostrzega Polskę przed zrównaniem symboli banderowskich z nazistowskimi, wskazując na możliwość reakcji ze strony władz w Kijowie.

Europejska Prawda i Interfax-Ukraina przytaczają anonimowe źródła z ukraińskiej dyplomacji, które analizują skutki planowanych zmian w polskim prawie.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił propozycję zmian w Kodeksie karnym, które mają zrównać banderyzm z nazizmem i komunizmem oraz zapowiedział korekty ustawy o IPN.

"Analizujemy wymiar prawny przyjmowanych decyzji i ich możliwy wpływ na sytuację ukraińskich obywateli w Polsce" - powiedział rozmówca portalu. Podobne stwierdzenia przytacza Interfax-Ukraina, powołując się prawdopodobnie na to samo źródło.

Europejska Prawda napisała, że jej źródło wyraziło wdzięczność Polsce za poprzednie decyzje wobec ukraińskich obywateli oraz wyraziło przekonanie, że ich prawa będą przestrzegane nie gorzej niż w innych państwach UE.

"Jednocześnie jakiekolwiek upolitycznione decyzje o rzekomym zrównaniu ukraińskich symboli z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi mogą sprowokować nasilenie negatywnych nastrojów w ukraińskim społeczeństwie i będą wymagały reakcji strony ukraińskiej" - podkreślił rozmówca Europejskiej Prawdy.

Karol Nawrocki chce zmiany prawa. "Stop banderyzmowi"

Anonimowe wypowiedzi ukraińskiej dyplomacji pojawiły się po zapowiedziach legislacyjnych Karola Nawrockiego. Prezydent w poniedziałek ogłosił, że zgodnie z jego propozycją ustawy w Kodeksie karnym "symbol banderowski" zostanie zrównany z symbolami nazistowskimi o komunistycznymi.

- Powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi - podkreślił prezydent. Ponadto zaznaczył, że w kontekście proponowanych zmian korekty wymagają również zapisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Prezydent Nawrocki zaznaczył, że relacje polsko-ukraińskie powinny być budowane na fundamentach sprawiedliwości, prawdy i wbrew propagandzie Rosji.

