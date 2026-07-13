W skrócie Ukraiński minister spraw zagranicznych poinformował, że po incydencie w Bielsku-Białej Ukraina zwróciła się do polskich władz o reakcję na obraźliwe zachowanie wobec obywateli Ukrainy.

W autobusie w Bielsku-Białej dorosły mężczyzna wyzywał i obrażał dziewczynki z Ukrainy, co zostało nagrane i wywołało szerokie oburzenie w internecie.

Sprawca ataku został zatrzymany przez policję, a jego pracodawca zapowiedział konsekwencje oraz potępił wszelkie przejawy agresji i dyskryminacji.

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"'Bohater' w polskim autobusie prowadził słowną 'walkę' z dziećmi i kobietami. Nie trzeba do tego ani zbyt wiele rozumu, ani odwagi" - napisał na portalu Facebook minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Andrij Sybiha reaguje na incydent z Bielska-Białej

Jak przekazał polityk, strona ukraińska, dowiedziawszy się o incydencie, zwróciła się do polskich organów ścigania o "odpowiednią reakcję na nieodpowiednie zachowanie tego mężczyzny oraz poniżanie godności Ukraińców ze względu na narodowość".

"Aktualnie człowiek ten został już zatrzymany. Dziękujemy polskim organom ścigania za szybką i właściwą reakcję. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w europejskim, demokratycznym społeczeństwie i państwie" - podkreślił.

Sybiha zwrócił się następnie z apelem do "niektórych polskich polityków". "Po raz kolejny wzywamy do zaprzestania podsycania nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców, które negatywnie wpływa na antyukraińskie nastroje w polskim społeczeństwie" - wskazał.

Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane w autobusie. Sprawca zatrzymany

Ukraiński polityk odniósł się w ten sposób do incydentu z Bielska-Białej, gdzie w sobotę dorosły mężczyzna w autobusie wyzywał i obrażał dziewczynki z Ukrainy. Nagranie, które przedstawia jego zachowanie, szybko podbiło sieć i wywołało powszechną falę oburzenia wśród internautów.

W związku z tą sprawą interweniowały polskie służby. Sprawca ataku został w poniedziałek zatrzymany przez policję. Jak poinformowała rzeczniczka rządu Karolina Gałecka, mężczyzna ujęty na nagraniu to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Przedsiębiorstwo wydało oświadczenie w tej sprawie.

"11 lipca (...) pasażer dopuścił się agresywnego zachowania wobec dziewczynek narodowości ukraińskiej. Okoliczności zdarzenia wskazują, że mogło ono mieć podłoże narodowościowe" - czytamy w komunikacie.

Wobec pracownika mają zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy. "Spółka stanowczo potępia wszelkie przejawy agresji, przemocy oraz dyskryminacji, w tym zachowania motywowane uprzedzeniami wobec innych osób" - podkreślono.





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