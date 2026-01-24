Kijów nie odpuszcza Węgrom. Orban porównany do kolaboranta
"Węgry nie zasługują na to, by ponownie znaleźć się po złej stronie historii" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński minister spraw zagranicznych. Andrij Sybiha porównał Viktora Orbana do przywódcy marionetkowego węgierskiego rządu z czasów II wojny światowej. Była to odpowiedź na wpis szefa węgierskiego MSZ, który stwierdził, że Węgry "nie dadzą się wciągnąć w wojnę".
W skrócie
- Ukraiński minister spraw zagranicznych porównał Viktora Orbana do kolaboranta, w odpowiedzi na słowa węgierskiego premiera o sprzeciwie wobec przyjęcia Ukrainy do UE.
- Między politykami Ukrainy i Węgier trwa ostra wymiana zdań, a ukraińska strona oskarża Orbana o realizowanie życzeń Władimira Putina.
- Władze Ukrainy, mimo sprzeciwu Węgier, pozostają optymistyczne w kwestii swojego członkostwa w Unii Europejskiej, wskazując na poparcie większości państw UE.
Od kilku dnia trwa ostra wymiana zdań pomiędzy politykami ukraińskimi i węgierskimi. Wypowiedzią, która podpaliła lont było stwierdzenie premiera Węgier Viktora Orbana, który zapowiedział że "nawet za 100 lat" jego kraj nie zagłosuje za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej.
Sybiha odpowiedział na to: "plan jest skazany na porażkę, panie premierze. Pański pan w Moskwie nie przetrwa 100 lat, nawet gdyby był pan gotów przeszczepić mu wszystkie organy" - napisał.
Ukraiński minister o Orbanie. "Węgry na to nie zasługują"
Po raz kolejny na linii Ukraina - Węgry zaiskrzyło w sobotę. Ukraiński minister, odpowiadając na twitterowy wpis szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarty porównał Orbana do Ferenca Szalasiego, przywódcy węgierskich strzałokrzyżowców, którzy przejęli władzę na Węgrzech w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Była to formacja kolaborująca z III Rzeszą i zależna od niej.
"Dziś Orbán zachowuje się nie jak Miklos Horthy (przywódca obalony w 1944 roku, również stojący po stronie Niemiec, który pod koniec wojny chciał przejścia Węgier na stronę aliancką - red.), ale jak poplecznik Hitlera Ferenc Szálasi" - ocenił Sybiha.
Dodał też, że "Węgry i naród węgierski nie zasługują na to, by ponownie znaleźć się po złej stronie historii - jako wspólnik nowej formy nieludzkiej ideologii reprezentowanej przez reżim Putina".
Iskrzy na linii Ukraina - Węgry. "Orban spełnia życzenia Putina"
Ukraiński polityk odpowiedział tym wpisem na słowa Petera Szijjarty, który zarzucił Ukraińcom chęć ingerencji w zbliżające się wybory na Węgrzech i stwierdził że Węgry "nie dadzą wciągnąć się w wojnę", czego mają chcieć obecne władze Ukrainy.
"Przystąpienie Ukrainy do UE wzmocniłoby pokój i zagwarantowało bezpieczeństwo i dobrobyt całej Europie oraz całemu narodowi węgierskiemu, ale Putin nie tego chce. Chce, aby wojna trwała. Blokując członkostwo Ukrainy w UE, Orban spełnia życzenia Putina" - dodał Sybiha.
Ukraiński polityk stwierdził też, że działania Orbana to "zbrodnia przeciwko narodowi węgierskiemu i samym Węgrom", a na zarzuty Szijjarty o chęć wpłynięcia na węgierskie wybory, aby zmienić władzę na taką, która "wciągnie Węgry w wojnę" poradził, aby zamiast bać się Ukrainy, rządzący z Budapesztu obawiali się swojego narodu, który "ma już dość kłamstw, kleptokracji i nienawiści".
Węgry nie chcą Ukrainy w UE. Zełenski wierzy w sukces mimo sprzeciwu
Węgry od dłuższego czasu pozostają sceptyczne wobec europejskich aspiracji Ukrainy. Viktor Orban systematycznie podważa zasadność rozszerzenia wspólnoty o wschodniego sąsiada, co wpływa na tempo procesu negocjacyjnego.
Mimo sprzeciwu Budapesztu, władze w Kijowie zachowują optymizm. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził niedawno przekonanie, że Orban nie będzie w stanie trwale zablokować ukraińskiej akcesji.
Ukraiński przywódca podkreśla, że zdecydowana większość państw członkowskich popiera dążenia Ukrainy do członkostwa w bloku europejskim.