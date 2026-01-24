W skrócie Ukraiński minister spraw zagranicznych porównał Viktora Orbana do kolaboranta, w odpowiedzi na słowa węgierskiego premiera o sprzeciwie wobec przyjęcia Ukrainy do UE.

Między politykami Ukrainy i Węgier trwa ostra wymiana zdań, a ukraińska strona oskarża Orbana o realizowanie życzeń Władimira Putina.

Władze Ukrainy, mimo sprzeciwu Węgier, pozostają optymistyczne w kwestii swojego członkostwa w Unii Europejskiej, wskazując na poparcie większości państw UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od kilku dnia trwa ostra wymiana zdań pomiędzy politykami ukraińskimi i węgierskimi. Wypowiedzią, która podpaliła lont było stwierdzenie premiera Węgier Viktora Orbana, który zapowiedział że "nawet za 100 lat" jego kraj nie zagłosuje za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej.

Sybiha odpowiedział na to: "plan jest skazany na porażkę, panie premierze. Pański pan w Moskwie nie przetrwa 100 lat, nawet gdyby był pan gotów przeszczepić mu wszystkie organy" - napisał.

Ukraiński minister o Orbanie. "Węgry na to nie zasługują"

Po raz kolejny na linii Ukraina - Węgry zaiskrzyło w sobotę. Ukraiński minister, odpowiadając na twitterowy wpis szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarty porównał Orbana do Ferenca Szalasiego, przywódcy węgierskich strzałokrzyżowców, którzy przejęli władzę na Węgrzech w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Była to formacja kolaborująca z III Rzeszą i zależna od niej.

"Dziś Orbán zachowuje się nie jak Miklos Horthy (przywódca obalony w 1944 roku, również stojący po stronie Niemiec, który pod koniec wojny chciał przejścia Węgier na stronę aliancką - red.), ale jak poplecznik Hitlera Ferenc Szálasi" - ocenił Sybiha.

Dodał też, że "Węgry i naród węgierski nie zasługują na to, by ponownie znaleźć się po złej stronie historii - jako wspólnik nowej formy nieludzkiej ideologii reprezentowanej przez reżim Putina".

Iskrzy na linii Ukraina - Węgry. "Orban spełnia życzenia Putina"

Ukraiński polityk odpowiedział tym wpisem na słowa Petera Szijjarty, który zarzucił Ukraińcom chęć ingerencji w zbliżające się wybory na Węgrzech i stwierdził że Węgry "nie dadzą wciągnąć się w wojnę", czego mają chcieć obecne władze Ukrainy.

"Przystąpienie Ukrainy do UE wzmocniłoby pokój i zagwarantowało bezpieczeństwo i dobrobyt całej Europie oraz całemu narodowi węgierskiemu, ale Putin nie tego chce. Chce, aby wojna trwała. Blokując członkostwo Ukrainy w UE, Orban spełnia życzenia Putina" - dodał Sybiha.

Ukraiński polityk stwierdził też, że działania Orbana to "zbrodnia przeciwko narodowi węgierskiemu i samym Węgrom", a na zarzuty Szijjarty o chęć wpłynięcia na węgierskie wybory, aby zmienić władzę na taką, która "wciągnie Węgry w wojnę" poradził, aby zamiast bać się Ukrainy, rządzący z Budapesztu obawiali się swojego narodu, który "ma już dość kłamstw, kleptokracji i nienawiści".

Węgry nie chcą Ukrainy w UE. Zełenski wierzy w sukces mimo sprzeciwu

Węgry od dłuższego czasu pozostają sceptyczne wobec europejskich aspiracji Ukrainy. Viktor Orban systematycznie podważa zasadność rozszerzenia wspólnoty o wschodniego sąsiada, co wpływa na tempo procesu negocjacyjnego.

Mimo sprzeciwu Budapesztu, władze w Kijowie zachowują optymizm. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził niedawno przekonanie, że Orban nie będzie w stanie trwale zablokować ukraińskiej akcesji.

Ukraiński przywódca podkreśla, że zdecydowana większość państw członkowskich popiera dążenia Ukrainy do członkostwa w bloku europejskim.

"Polityczny WF": Polska 2050 na krawędzi. Kto może wyjść z Hołownią? INTERIA.PL