Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę nad ranem we francuskim Évreux w regionie Normandii.

W barze serwującym wino doszło do kłótni między kobietą i kilkoma mężczyzna. Ochrona zdecydowała się wyprowadzić wszystkich na zewnątrz.

Następnie jeden z klientów powiedział, że idzie po pojazd. Następnie "umyślnie i z dużą prędkością wycofał (samochód - red.) w tłum przed lokalem" - wynika z pierwszych ustaleń prokuratury.

Francja. Wypadek przed barem winiarskim. Nie żyje jedna osoba, są ranni

Nie żyje jedna osoba, kolejnych pięć zostało rannych. Dwoje poszkodowanych jest w stanie krytycznym.

Po wypadku wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa i usiłowania zabójstwa - podała prokuratura. Wykluczono motywy rasistowskie lub terrorystyczne sprawcy.

W związku ze sprawą policja zatrzymała dwóch mężczyzn i kobietę.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: AFP

"Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16 Polsat News Polsat News