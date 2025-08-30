Kierowca wjechał w tłum ludzi. Tragedia we Francji
Samochód wjechał w tłum ludzi we francuskim miasteczku Évreux - podała agencja AFP. Nie żyje co najmniej jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych. Według wstępnych informacji do wypadku doszło po kłótni w barze serwującym wino. Sprawca umyślnie i z dużą prędkością wycofał pojazd w ludzi stojących przed lokalem.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę nad ranem we francuskim Évreux w regionie Normandii.
W barze serwującym wino doszło do kłótni między kobietą i kilkoma mężczyzna. Ochrona zdecydowała się wyprowadzić wszystkich na zewnątrz.
Następnie jeden z klientów powiedział, że idzie po pojazd. Następnie "umyślnie i z dużą prędkością wycofał (samochód - red.) w tłum przed lokalem" - wynika z pierwszych ustaleń prokuratury.
Francja. Wypadek przed barem winiarskim. Nie żyje jedna osoba, są ranni
Nie żyje jedna osoba, kolejnych pięć zostało rannych. Dwoje poszkodowanych jest w stanie krytycznym.
Po wypadku wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa i usiłowania zabójstwa - podała prokuratura. Wykluczono motywy rasistowskie lub terrorystyczne sprawcy.
W związku ze sprawą policja zatrzymała dwóch mężczyzn i kobietę.
Źródło: AFP