W skrócie
- Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w Ronnenbergu pod Hanowerem, gdzie samochód wjechał w grupę trzech mężczyzn.
- Jeden z poszkodowanych doznał ciężkich obrażeń i trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a policja prowadzi intensywne poszukiwania i bada, czy zdarzenie poprzedziła sprzeczka.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Trzech mężczyzn zostało rannych po tym, jak samochód z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi w Ronnenbergu w Dolnej Saksonii. Do zdarzenia doszło w środę około godz. 22 na ulicy Am Sportpark w dzielnicy Empelde, niedaleko Hanoweru.
Jak poinformowała miejscowa policja, kierowca nie zatrzymał się po zdarzeniu i odjechał w nieznanym kierunku. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania zarówno sprawcy, jak i pojazdu.
Według ustaleń niemieckiej agencji dpa zdarzenie miała poprzedzić sprzeczka. Policja nie ujawniła jednak, kto brał w niej udział ani czy kłótnia miała bezpośredni związek z późniejszym potrąceniem.
Niemcy. Kierowca wjechał samochodem w grupę ludzi
W wyniku zdarzenia jeden z mężczyzn odniósł ciężkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Jak przekazała rzeczniczka policji w Hanowerze Natalia Shapovalova, "życiu ciężko rannego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo".
Dwaj pozostali poszkodowani zostali lekko ranni. Jeden z nich również trafił do szpitala, natomiast drugiemu udzielono pomocy na miejscu.
Na miejsce skierowano liczne siły policyjne i ratownicze. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego oraz policji kryminalnej z Hanoweru, która przejęła prowadzenie czynności.
Jak relacjonuj niemiecka agencja NEWS5, służby zamknęły około 100-metrowy odcinek ulicy Am Sportpark. Strażacy oświetlili teren, aby umożliwić policjantom zabezpieczenie śladów. Rozpoczęto też przesłuchiwanie świadków.
Wjechał samochodem w tłum ludzi. Policja poszukuje kierowcy
Niemieccy śledczy próbują ustalić okoliczności zdarzenia. Według najnowszego komunikatu służbom wciąż nie udało się zidentyfikować kierowcy ani samochodu, którym się poruszał.
- Na ten moment policja nie ma również żadnych informacji dotyczących możliwych motywów zdarzenia - przekazała Shapovalova.
Policja prowadzi intensywne poszukiwania.
Źródła: RND, NEWS5, dpa