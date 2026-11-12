W skrócie Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w Ronnenbergu pod Hanowerem, gdzie samochód wjechał w grupę trzech mężczyzn.

Jeden z poszkodowanych doznał ciężkich obrażeń i trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a policja prowadzi intensywne poszukiwania i bada, czy zdarzenie poprzedziła sprzeczka.

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Trzech mężczyzn zostało rannych po tym, jak samochód z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi w Ronnenbergu w Dolnej Saksonii. Do zdarzenia doszło w środę około godz. 22 na ulicy Am Sportpark w dzielnicy Empelde, niedaleko Hanoweru.

Jak poinformowała miejscowa policja, kierowca nie zatrzymał się po zdarzeniu i odjechał w nieznanym kierunku. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania zarówno sprawcy, jak i pojazdu.

Według ustaleń niemieckiej agencji dpa zdarzenie miała poprzedzić sprzeczka. Policja nie ujawniła jednak, kto brał w niej udział ani czy kłótnia miała bezpośredni związek z późniejszym potrąceniem.

Niemcy. Kierowca wjechał samochodem w grupę ludzi

W wyniku zdarzenia jeden z mężczyzn odniósł ciężkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Jak przekazała rzeczniczka policji w Hanowerze Natalia Shapovalova, "życiu ciężko rannego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo".

Dwaj pozostali poszkodowani zostali lekko ranni. Jeden z nich również trafił do szpitala, natomiast drugiemu udzielono pomocy na miejscu.

Na miejsce skierowano liczne siły policyjne i ratownicze. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego oraz policji kryminalnej z Hanoweru, która przejęła prowadzenie czynności.

Jak relacjonuj niemiecka agencja NEWS5, służby zamknęły około 100-metrowy odcinek ulicy Am Sportpark. Strażacy oświetlili teren, aby umożliwić policjantom zabezpieczenie śladów. Rozpoczęto też przesłuchiwanie świadków.

Wjechał samochodem w tłum ludzi. Policja poszukuje kierowcy

Niemieccy śledczy próbują ustalić okoliczności zdarzenia. Według najnowszego komunikatu służbom wciąż nie udało się zidentyfikować kierowcy ani samochodu, którym się poruszał.

- Na ten moment policja nie ma również żadnych informacji dotyczących możliwych motywów zdarzenia - przekazała Shapovalova.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania.

Źródła: RND, NEWS5, dpa



