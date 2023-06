Ukraiński kierowca polskiego tira został zatrzymany w czwartek po południu na obwodnicy Mestre, części Wenecji położonej na stałym lądzie. Uwagę policjantów zwróciła nieostrożna jazda mężczyzny. Po wyjściu z pojazdu, kierowca miał kłopoty z poruszaniem się.

Kierujący został przebadany alkomatem. Test wykazał u niego we krwi 3,2 promila.

Włochy. Kierowca polskiego tira był kompletnie pijany. Zabrano mu prawo jazdy

Maksymalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy we Włoszech wynosi 0,5 promila w przypadku samochodów osobowych. Stężenie przekraczające ponad 3 promile, "to ponad sześciokrotnie więcej niż obowiązujący limit" - zuważyła "Il Gazzettino".

W przypadku zatrzymanego kierowcy obowiązują przepisy dotyczące kierowców zawodowych. Tu nie ma progu tolerancji, a limit wynosi zero.