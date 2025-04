Kiedy Watykan ogłosi termin konklawe? Kardynałowie spekulują

Agencja AFP pisze, że Jorge Mario Bergoglio , były arcybiskup Buenos Aires, papież Franciszek "uwielbiał przebywać wśród swojej trzody", ale był zupełnie inną postacią niż jego poprzednik Benedykt XVI , niemiecki teolog, który "lepiej nadawał się do książek niż do całowania dzieci".

W niedzielę od samego rana, by zobaczyć grób papieża Franciszka, do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) przybywały tłumy wiernych. Według policji do późnego popołudnia do świątyni weszło co najmniej 25 tys. osób.