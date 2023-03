"Japoński prozaik, aktywista pokojowy i antynuklearny Kenzaburo Oe, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1994 roku, zmarł 3 marca z przyczyn naturalnych w wieku 88 lat" - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na wydawcę pisarza.

Oe był jednym z najbardziej cenionych współczesnych pisarzy japońskich. W swoich powieściach poruszał między innymi kwestie pacyfizmu i opieki nad swoim synem z niepełnosprawnością Hikarim.

W kilku książkach Oe występują postacie oparte na Hikarim. Jedna z nich, "A Personal Matter", mówi o trudnościach z zaakceptowaniem dziecka. Komitet Noblowski wyróżnił kilka z tych książek. "Chociaż sam jestem być może dość mrocznym powieściopisarzem, to jednak uważam, że również moje powieści ukazują pewien rodzaj zaufania do człowieka" - mówił w 2014 roku.

Zaangażowanie w ruch antynuklearny

Po katastrofie w elektrowni atomowej w Fukushimie, w wieku ponad 70 lat zaangażował się w ruch społeczny wzywający do eliminacji elektrowni jądrowych. Podkreślał, że Japonia ma "święty obowiązek" zrezygnować z "energii jądrowej".

Działał również na rzecz pacyfistycznej japońskiej konstytucji i przeciwko broni nuklearnej - zaznacza japońska agencja Kyodo.

W 2013 roku zorganizował antynuklearny wiec w Tokio, a w 2015 roku przyłączył się do tysięcy osób, by protestować przeciwko posunięciom ówczesnego premiera Shinzō Abe, by pozwolić japońskim żołnierzom na udział w misjach poza granicami państwa.

Pasja do literatury

Oe urodził się w wiosce Ōse na wyspie Sikoku. Był trzecim dzieckiem z siedmiorga rodzeństwa. Jego ojciec zmarł, kiedy Oe miał kilka lat. Miłość do literatury zaszczepiła w nim matka.

Pasję do książek kontynuowal i rozwijał na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie studiował literaturę francuską. Jako student zaczął publikować pierwsze opowiadania.

W 1960 roku poślubił Yukari, siostrę reżysera filmowego Juzo Itami. Hikari był pierwszym z trójki ich dzieci.