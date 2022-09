W Kiambu po zawaleniu się budynku w poniedziałek rano wciąż trwa akcja ratunkowa. Jak poinformowało BBC, ratownikom spod gruzów udało się wyciągnąć kilka osób, w tym dziecko. Nie wiadomo, ile osób jeszcze może znajdować się pod gruzami.

Kenia. Co najmniej trzy osoby zginęły po zawaleniu się budynku

Budynek, który zawalił się w poniedziałek był w budowie. Nie jest jasne, co spowodowało zawalenie. Do tej pory powiadomiono o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych.



Świadkowie zdarzenia powiedzieli lokalnym mediom, że budynek zawalił się na sąsiednią budowlę.



"Siedmiopiętrowy budynek, będący w budowie w Kirigiti, w hrabstwie Kiambu w Kenii, zawalił się w poniedziałek rano, 26 września; władze przekazały, że trzy osoby do tej pory zostały uratowane, część nadal jest uwięziona pod gruzami" - napisał na Twitterze dziennikarz Michael Wandati.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać skutki zdarzenia.

Kiambu znajduje się ok. 20 km na północ od stolicy Kenii Nairobi. Do zawaleń budynków w Kenii dochodziło wielokrotnie, po czym winy szukano w złych projektach i niechlujnych konstrukcjach.