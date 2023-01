"Ciało działacza LGBT znaleziono we wtorek w pobliżu miasta Eldoret w Kenii, gdzie prowadził swój biznes modowy" - przekazała Kenijska Komisja Praw Człowieka. Policja została poinformowana o odkryciu przez kierowców, którzy zauważyli wypadające z samochodu metalowe pudło. Jak się okazało, w środku znajdowały się zwłoki mężczyzny.

Według świadków pojazd, z którego wyrzucono ciało działacza, miał zakryte tablice rejestracyjne.

Gdy służby dojechały na miejsce, policja wyciągnęła zwłoki z pudła. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez gapiów, jednak materiał jest zbyt drastyczny i nie zdecydowaliśmy się na jego publikację.

Reklama

W piątek kenijska policja poinformowała, że aresztowano podejrzanego w sprawie zabójstwa Edwina Chiloby. "Policja ujęła jednego mężczyznę, który jest głównym podejrzanym. Sprawa nadal pozostaje jednak w toku" - przekazały agencji Reutera kenijskie służby.

Kenia. Edwin Chiloba nie żyje. Morderstwo działacza LGBT

Śmierć prominentnego działacza LGBT spotkała się z potępieniem wielu organizacji na rzecz praw człowieka, w tym Międzynarodowej Komisji Prawników, która wezwała do przeprowadzenia szybkiego i skutecznego śledztwa. "Śmierć Chiloby to tragedia i obraza godności człowieka oraz naruszenie prawa do życia" - napisano na Twitterze organizacji.