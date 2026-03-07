W skrócie Donald Trump skrytykował Keira Starmera, stwierdzając, że wsparcie Wielkiej Brytanii "już nie jest potrzebne" w wojnie z Iranem, a USA "będą pamiętać" jej reakcję.

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu wykorzystywania brytyjskich baz przez USA do "operacji obronnych" na Bliskim Wschodzie.

Brytyjski lotniskowiec HMS Prince od Wales został postawiony w stan gotowości do możliwego wypłynięcia na Morze Śródziemne.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w sobotę, że Wielka Brytania poważnie rozważa wysłanie dwóch lotniskowców na Bliski Wschód, twierdząc przy tym, że nie są one już potrzebne w wojnie z Iranem.

"W porządku, premierze Starmer, już ich nie potrzebujemy - ale będziemy pamiętać" - napisał Trump w Truth Social. "Nie potrzebujemy ludzi, którzy dołączają do wojen, skoro już wygraliśmy!" - dodał.

Bliski Wschód. USA zaczęły korzystać z brytyjskich baz w operacjach przeciw Iranowi

Wcześniej, w sobotę, brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że Stany Zjednoczone rozpoczęły wykorzystywanie brytyjskich baz wojskowych do prowadzenia "operacji obronnych" na Bliskim Wschodzie, które mają ochronić region przed irańskimi atakami.

Agencja AFP podała w sobotę, że bombowce B-1 amerykańskich sił powietrznych wylądowały w bazie RAF w Fairford w południowo-zachodniej Anglii.

Brytyjski premier Keir Starmer wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie weźmie udziału w operacjach ofensywnych przeciwko Iranowi. Jednocześnie poinformował w czwartek o wysłaniu dodatkowych sił do regionu Zatoki Perskiej i wschodniej części Morza Śródziemnego, w tym czterech myśliwców Typhoon.

W sobotę portal BBC podał, powołując się na źródła wojskowe, że brytyjski lotniskowiec HMS Prince od Wales został postawiony w stan gotowości do wypłynięcia z Portsmouth. Załoga okrętu została poinformowana, że musi być gotowa do wypłynięcia w ciągu pięciu dni.

Według BBC lotniskowiec mógłby zostać wysłany na Morze Śródziemne, aby pomóc w obronie interesów brytyjskich zagrożonych podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Izrael od 28 lutego prowadzi wspólnie z USA wojnę przeciwko Iranowi, który w odpowiedzi zaczął ostrzał państw regionu.

