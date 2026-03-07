Keir Starmer w ogniu krytyki USA. "Będziemy pamiętać"
- W porządku, panie premierze, już ich nie potrzebujemy, ale będziemy pamiętać - zwrócił się Donald Trump do Keira Starmera, informując, że Wielka Brytania "w końcu poważnie rozważa wysyłkę dwóch lotniskowców na Bliski Wschód". Amerykański przywódca stwierdził, że "już wygrali" wojnę z Iranem, krytykując jednocześnie reakcję szefa brytyjskiego rządu na konflikt.
W skrócie
- Donald Trump skrytykował Keira Starmera, stwierdzając, że wsparcie Wielkiej Brytanii "już nie jest potrzebne" w wojnie z Iranem, a USA "będą pamiętać" jej reakcję.
- Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu wykorzystywania brytyjskich baz przez USA do "operacji obronnych" na Bliskim Wschodzie.
- Brytyjski lotniskowiec HMS Prince od Wales został postawiony w stan gotowości do możliwego wypłynięcia na Morze Śródziemne.
Prezydent USA Donald Trump oznajmił w sobotę, że Wielka Brytania poważnie rozważa wysłanie dwóch lotniskowców na Bliski Wschód, twierdząc przy tym, że nie są one już potrzebne w wojnie z Iranem.
"W porządku, premierze Starmer, już ich nie potrzebujemy - ale będziemy pamiętać" - napisał Trump w Truth Social. "Nie potrzebujemy ludzi, którzy dołączają do wojen, skoro już wygraliśmy!" - dodał.
Bliski Wschód. USA zaczęły korzystać z brytyjskich baz w operacjach przeciw Iranowi
Wcześniej, w sobotę, brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że Stany Zjednoczone rozpoczęły wykorzystywanie brytyjskich baz wojskowych do prowadzenia "operacji obronnych" na Bliskim Wschodzie, które mają ochronić region przed irańskimi atakami.
Agencja AFP podała w sobotę, że bombowce B-1 amerykańskich sił powietrznych wylądowały w bazie RAF w Fairford w południowo-zachodniej Anglii.
Brytyjski premier Keir Starmer wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie weźmie udziału w operacjach ofensywnych przeciwko Iranowi. Jednocześnie poinformował w czwartek o wysłaniu dodatkowych sił do regionu Zatoki Perskiej i wschodniej części Morza Śródziemnego, w tym czterech myśliwców Typhoon.
W sobotę portal BBC podał, powołując się na źródła wojskowe, że brytyjski lotniskowiec HMS Prince od Wales został postawiony w stan gotowości do wypłynięcia z Portsmouth. Załoga okrętu została poinformowana, że musi być gotowa do wypłynięcia w ciągu pięciu dni.
Według BBC lotniskowiec mógłby zostać wysłany na Morze Śródziemne, aby pomóc w obronie interesów brytyjskich zagrożonych podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Izrael od 28 lutego prowadzi wspólnie z USA wojnę przeciwko Iranowi, który w odpowiedzi zaczął ostrzał państw regionu.