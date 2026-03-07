Keir Starmer w ogniu krytyki USA. "Będziemy pamiętać"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

- W porządku, panie premierze, już ich nie potrzebujemy, ale będziemy pamiętać - zwrócił się Donald Trump do Keira Starmera, informując, że Wielka Brytania "w końcu poważnie rozważa wysyłkę dwóch lotniskowców na Bliski Wschód". Amerykański przywódca stwierdził, że "już wygrali" wojnę z Iranem, krytykując jednocześnie reakcję szefa brytyjskiego rządu na konflikt.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Keir Starmer w ogniu krytyki Donalda TrumpaTHOMAS KRYCHAFP

W skrócie

  • Donald Trump skrytykował Keira Starmera, stwierdzając, że wsparcie Wielkiej Brytanii "już nie jest potrzebne" w wojnie z Iranem, a USA "będą pamiętać" jej reakcję.
  • Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu wykorzystywania brytyjskich baz przez USA do "operacji obronnych" na Bliskim Wschodzie.
  • Brytyjski lotniskowiec HMS Prince od Wales został postawiony w stan gotowości do możliwego wypłynięcia na Morze Śródziemne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w sobotę, że Wielka Brytania poważnie rozważa wysłanie dwóch lotniskowców na Bliski Wschód, twierdząc przy tym, że nie są one już potrzebne w wojnie z Iranem.

"W porządku, premierze Starmer, już ich nie potrzebujemy - ale będziemy pamiętać" - napisał Trump w Truth Social. "Nie potrzebujemy ludzi, którzy dołączają do wojen, skoro już wygraliśmy!" - dodał.

Bliski Wschód. USA zaczęły korzystać z brytyjskich baz w operacjach przeciw Iranowi

Wcześniej, w sobotę, brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że Stany Zjednoczone rozpoczęły wykorzystywanie brytyjskich baz wojskowych do prowadzenia "operacji obronnych" na Bliskim Wschodzie, które mają ochronić region przed irańskimi atakami.

Agencja AFP podała w sobotę, że bombowce B-1 amerykańskich sił powietrznych wylądowały w bazie RAF w Fairford w południowo-zachodniej Anglii.

Zobacz również:

Izrael ogłosił wejście w nową fazę wojny w Iranie. IDF bombarduje infrastrukturę krytyczną i fabryki
Świat

Izrael wchodzi w nowy etap operacji w Iranie. Wojsko wskazało cele

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    Brytyjski premier Keir Starmer wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie weźmie udziału w operacjach ofensywnych przeciwko Iranowi. Jednocześnie poinformował w czwartek o wysłaniu dodatkowych sił do regionu Zatoki Perskiej i wschodniej części Morza Śródziemnego, w tym czterech myśliwców Typhoon.

    W sobotę portal BBC podał, powołując się na źródła wojskowe, że brytyjski lotniskowiec HMS Prince od Wales został postawiony w stan gotowości do wypłynięcia z Portsmouth. Załoga okrętu została poinformowana, że musi być gotowa do wypłynięcia w ciągu pięciu dni.

    Według BBC lotniskowiec mógłby zostać wysłany na Morze Śródziemne, aby pomóc w obronie interesów brytyjskich zagrożonych podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.

    Izrael od 28 lutego prowadzi wspólnie z USA wojnę przeciwko Iranowi, który w odpowiedzi zaczął ostrzał państw regionu.

    Zobacz również:

    Donald Trump miał być informowany przez wywiad, że szanse na obalenie reżimu w Iranie są niskie
    Świat

    Małe szanse na obalenie reżimu. Wywiad USA ostrzegał Trumpa

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki
    Sasin: W Europie nie kupimy samolotów F-35Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze