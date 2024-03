Jego zdaniem "Zielony Ład trafi do kosza". W czwartek komisarz ma przedstawić w Sejmie szczegóły projektu.

Zmiany jeszcze przed unijnymi wyborami

Wśród nowych propozycji znajdzie się również zapis o wyłączeniu gospodarstw do 10 hektarów z kontroli spełniania warunków środowiskowych. Według Wojciechowskiego po wprowadzeniu zmian, małe gospodarstwa, których w Polsce jest najwięcej, " nie będą miały właściwie żadnego problemu z Zielonym Ładem".

Komisarz jest przekonany, że zmiany uda się wprowadzić jeszcze przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zielony Ład. Protesty rolników w całej Europie

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw, które mają na celu skierowanie Unii Europejskiej na drogę ekologicznej transformacji, tak, by wspólnota osiągnęła do 2050 r. neutralność klimatyczną. Inicjatywy te dotyczą całego spektrum obszarów aktywności gospodarczej - w tym rolnictwa.