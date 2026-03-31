KE upomina w sprawie cen paliw. Państwa UE "powinny się powstrzymać"
Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej do skoordynowania działań w sprawie kryzysu paliwowego i zrezygnowania z rozwiązań, które napędzą popyt. "Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od podejmowania działań, które mogą zwiększyć zużycie paliwa" - zaapelowała Komisja Europejska.
W skrócie
- Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich UE o skoordynowanie działań w sprawie kryzysu paliwowego i unikanie rozwiązań, prowadzących do wzrostu popytu.
- Komisja Europejska podkreśliła potrzebę konsultowania decyzji, dotyczących cen paliw na forum grup roboczych UE i z sąsiednimi państwami, aby ograniczyć turystykę paliwową i zachować spójność rynku.
- Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk poinformował, że dzięki interwencji na rynku paliw koszt tankowania dla przeciętnego kierowcy spadł o około 60 zł.
Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk powiedział, że dzięki interwencji na rynku paliw koszt tankowania dla przeciętnego kierowcy spadł o około 60 zł.
To skutek obniżki akcyzy oraz ustanowienia cen maksymalnych, obowiązujących stacje w całym kraju.
Ceny Paliw. KE upomina państwa członkowskie
W liście skierowanym do ministrów europejski komisarz ds. energetyki Dan Jørgensen zwrócił się z apelem, by koordynować działania i wdrażać wspólną europejską politykę, zamiast stosować lokalne rozwiązania, które mogą napędzić konsumpcję.
"Bezpieczeństwo dostaw Unii Europejskiej jest zagwarantowane. Musimy jednak być gotowi na potencjalnie długotrwałe zakłócenia w międzynarodowym handlu energią" - zaznaczył Jørgensen.
"Dlatego musimy działać już teraz. I musimy działać razem, jako prawdziwa Unia. Tylko działając razem, możemy być silniejsi i skuteczniej chronić naszych obywateli i przedsiębiorstwa" - dodał.
Komisja Europejska apeluje do państw UE. "Powinny się powstrzymać"
W komunikacie Komisji Europejskiej podkreślona została konieczność konsultowania na forum konkretnych grup roboczych UE decyzji związanych z zapobieganiem wzrostem cen paliw.
"Komisarz wezwał państwa członkowskie do pełnego wykorzystania spotkań Grupy Koordynacyjnej ds. Ropy Naftowej i Zespołu Zadaniowego ds. Bezpieczeństwa Unii Energetycznej w celu zapewnienia dobrej koordynacji" - podała KE w komunikacie.
Według Komisji Europejskiej państwa członkowskie powinny raczej wdrażać rozwiązania ograniczające popyt, a nie zachęcać do większej konsumpcji. Taką zachętę mogą stanowić obniżki cen.
"Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od podejmowania działań, które mogą zwiększyć zużycie paliwa, ograniczyć swobodny przepływ produktów naftowych lub zniechęcić do produkcji w rafineriach UE" - zaapelowała Komisja Europejska.
KE chce mniejszej konsumpcji zamiast niższych cen. "Musimy działać już teraz"
Komisja wezwała także państwa do konsultowania wdrażanych rozwiązań z sąsiednimi państwami, by ograniczyć turystykę paliwową i "zachować spójność w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego". Kwestię tę poruszył przed posiedzeniem rządu Donald Tusk.
- Nie ulega wątpliwości, że pojawią się chętni szczególnie zza zachodniej granicy, aby to tańsze paliwo w Polsce kupować - powiedział premier, stwierdzając, że turystyka paliwowa w kierunku polskim to "w jakimś sensie najlepsza z możliwych recenzji działania rządu".