Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakłada przedłużenie ochrony tymczasowej regulowanej unijną dyrektywą. Nawrocki chce m.in., by dostęp do opieki zdrowotnej dla Ukraińców był uwarunkowany odprowadzaniem składki zdrowotnej. Prezydent zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną.

Weto Karola Nawrockiego. Jest reakcja Komisji Europejskiej

Rzecznik KE przypomniał, że państwa członkowskie w lipcu podjęły decyzję o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla Ukraińców na terenie UE do marca 2027 r.

- W ten sposób UE wzmacnia swoje niezłomne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne - powiedział.

Mechanizm gwarantujący wsparcie osobom poszukującym pomocy w UE został po raz pierwszy uruchomiony wobec Ukraińców po rosyjskiej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r. Korzysta z niego w całej Unii około 4 mln Ukraińców. Ochrona tymczasowa dla Ukraińców jest regularnie przedłużana przez państwa członkowskie.

Zawetowana przez prezydenta nowela miała wprowadzić unijne postanowienie do polskiego prawa. Swoją decyzję Nawrocki motywował także tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

- Zasadniczo, zgodnie z dyrektywą, jeśli beneficjenci sami nie dysponują wystarczającymi środkami, to państwa członkowskie muszą im zapewnić niezbędną pomoc w zakresie opieki społecznej, opieki medycznej i środków do życia - podkreślił rzecznik KE.

- Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony nie przewiduje jednak kwoty ani minimalnego progu pomocy społecznej. Jej wysokość pozostaje w gestii państw członkowskich - powiedział Lammert.

Unia Europejska pomaga Ukrainie

Rzecznik KE przypomniał też, że sama także UE przeznacza fundusze unijne na pomoc Ukraińcom.

- Jeszcze przed latem ogłosiliśmy decyzję o przekazaniu państwom członkowskim goszczącym ukraińskich uchodźców 3 mld euro - podał.

Ochrona tymczasowa gwarantuje osobom objętym nią prawo do pobytu we wszystkich państwach Unii, a także dostęp do rynku pracy i mieszkania, pomoc medyczną, pomoc socjalną i dostęp do edukacji dla dzieci.

