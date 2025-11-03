W skrócie Komisja Europejska chwali Ukrainę za zaangażowanie w proces przystąpienia do UE, jednak zwraca uwagę na potrzebę przyspieszenia reform.

W raporcie KE pojawiły się zastrzeżenia dotyczące walki z korupcją oraz niezależności sądownictwa na Ukrainie.

Unijni urzędnicy podkreślają konieczność ochrony standardów demokratycznych i poszanowania praworządności przed zakończeniem trwających negocjacji akcesyjnych.

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej kilka dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji w lutym 2022 roku. Komisja Europejska przygotowała projekt sprawozdania na temat dotychczasowych działań Kijowa, w którym generalnie chwali postępy Ukrainy w dążeniu do wejścia tego państwa do UE.

"Pomimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się kraj z powodu agresywnej wojny Rosji, Ukraina w ciągu ostatniego roku nadal wykazywała niezwykłe zaangażowanie w proces przystąpienia do UE" - napisali twórcy raportu, do którego dotarła w poniedziałek agencja Reutera. Cały tekst ma zostać opublikowany we wtorek.

W dokumencie stwierdzono jednak, że Kijów musi poczynić większe postępy w zakresie niezależności sądownictwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej i poszanowania społeczeństwa obywatelskiego.

Europejscy urzędnicy wyrazili zaniepokojenie m.in. podjętymi w lipcu krokami mającymi na celu ustanowienie większej kontroli prokuratora generalnego Ukrainy - mianowanego politycznie - nad krajowym biurem antykorupcyjnym i wyspecjalizowaną jednostką prokuratorską ds. walki z łapownictwem.

Liczne protesty w czasie prowadzenia wojny skłoniły przywódców Ukrainy do szybkiego zmiany kursu, ale incydent ten zwrócił uwagę zwolenników Ukrainy w Brukseli i stolicach UE. "Ostatnie negatywne trendy, w tym rosnąca presja na wyspecjalizowane agencje antykorupcyjne i społeczeństwo obywatelskie, muszą zostać zdecydowanie odwrócone" - stwierdziła Komisja w projekcie dokumentu.

Negocjacje akcesyjne Ukrainy mogą potrwać do 2028 roku

Przystąpienie do Unii Europejskiej wymaga jednomyślnego poparcia wszystkich członków bloku. Większość państw UE otwarcie popiera wejścia Ukrainy do wspólnoty, ale unijni dyplomaci przyznają, że droga tego państwa do akcesji jest wciąż daleka. Zwłaszcza że twarde weto w tej sprawie przedstawiły Węgry.

Rząd Ukrainy zasygnalizował UE, że zamierza zakończyć negocjacje akcesyjne do końca 2028 roku. Komisja stwierdziła natomiast, że wymagałoby to przyspieszenia niektórych działań ze strony Kijowa.

"Komisja jest zdecydowana wspierać ten ambitny cel, ale uważa, że jego osiągnięcie wymaga przyspieszenia tempa reform, zwłaszcza w odniesieniu do podstawowych kwestii, w szczególności praworządności" - stwierdzono.

W projekcie sprawozdania Komisja zasugerowała również, że w przyszłych rundach rozszerzenia należy lepiej chronić "standardy demokratyczne".

Źródło: Reuters

