Komisja Europejska rozpocznie teraz prace nad wspólnymi zakupami energii, by umożliwić UE lepszą kontrolę nad dostawami energii i radzenie sobie z jej cenami - przekazał Emmanuel Macron na konferencji prasowej.

- Zauważyliśmy, że niektóre kraje zwracają się do innych państw, by negocjować własne kontrakty i, jak powiedziałem kolegom, uważam, że nie jest to najlepszy sposób, ponieważ podbija to ceny - wyjaśnił dziennikarzom prezydent.

- Musimy zmierzać do dywersyfikacji (źródeł zaopatrzenia w surowce) w Europie, jest też znacznie lepiej wspólnie negocjować nowe kontrakty, jak te z Norwegią, Katarem czy Stanami Zjednoczonymi - dodał Macron.

