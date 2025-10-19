W skrócie Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiada gruntowne zmiany w armii, podkreślając potrzebę odstraszania Rosji.

Planuje się wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla młodych mężczyzn przed ewentualnym powołaniem.

W koalicji rządzącej w Niemczech trwają spory dotyczące sposobu rekrutacji do wojska, a pomysł "loterii poborowej" wywołał kontrowersje.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius udzielił wywiadu dziennikowi "Bild", w którym zwrócił uwagę na konieczność gruntownych zmian w niemieckiej armii. Nowe przepisy mają zadziałać "odstraszająco" na Rosję - podkreślił.

Pistorius skrytykował posunięcia poprzedników, którzy zamknęli biura rekrutacji wojskowej. Te, w nowej formule, będą pracować od połowy 2027 roku.

Niemcy. Minister obrony zapowiada gruntowne zmiany. Chodzi o armię

Szef resortu obrony Niemiec zaproponował przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla młodych mężczyzn. - Berlin musi wiedzieć, kto jest gotowy do działania - tłumaczył dziennikarce.

Kilka dni temu rządząca w Niemczech koalicja CDU-CSU-SPD przedstawiła plan reformy służby wojskowej. Pomiędzy koalicjantami ciągle występują rozbieżności.

Chodzi głównie o sposób uzupełniania szeregów armii w przypadku niewystarczającego zainteresowania ochotników.

Konserwatywni deputowani wystąpili z propozycją "loterii poborowej", która wywołała emocje wśród najmłodszych. Pistorius odrzucił ten pomysł. W ten sposób naraził się na krytykę posła partii CDU. - Storpedował ważny projekt ustawy - rzucił pod adresem ministra Norbert Roettgen.

Pobór do wojska. W Niemczech trwa gorąca debata

W Niemczech zrezygnowano z poboru do wojska w 2011 roku. "Problem przywrócenia jakiejkolwiek formy poboru do armii wstrząsnął rządem" - oceniła agencja AFP.

Kanclerz Friedrich Merz oczekuje podjęcia przez Berlin konkretnych działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Lider CDU wskazuje na rosnące napięcie między NATO i Rosją oraz wielką niepewność, co do zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w obronę Europy.

Merz zobowiązał się do "budowy najsilniejszej armii konwencjonalnej" na Starym Kontynencie. Zaś przed Pistoriusem postawił zadanie rekrutacji tysięcy nowych żołnierzy. Ustawa o służbie wojskowej zdaniem ministra może wejść w życie na początku 2026 roku.

