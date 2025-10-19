Każdy Niemiec przebadany. Zaskakujący pomysł ministra obrony
Niemcy opracowują nowe prawo dotyczące służby wojskowej. Jeden z proponowanych zapisów dotyczy obowiązkowych badań lekarskich dla młodych mężczyzn. - Berlin musi wiedzieć, kto jest gotowy do działania - podkreślił w najnowszym wywiadzie minister obrony Boris Pistorius. W szeregach rządzącej koalicji pojawił się pomysł "loterii poborowej", który wywołał wielkie poruszenie.
W skrócie
- Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiada gruntowne zmiany w armii, podkreślając potrzebę odstraszania Rosji.
- Planuje się wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla młodych mężczyzn przed ewentualnym powołaniem.
- W koalicji rządzącej w Niemczech trwają spory dotyczące sposobu rekrutacji do wojska, a pomysł "loterii poborowej" wywołał kontrowersje.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Minister obrony Niemiec Boris Pistorius udzielił wywiadu dziennikowi "Bild", w którym zwrócił uwagę na konieczność gruntownych zmian w niemieckiej armii. Nowe przepisy mają zadziałać "odstraszająco" na Rosję - podkreślił.
Pistorius skrytykował posunięcia poprzedników, którzy zamknęli biura rekrutacji wojskowej. Te, w nowej formule, będą pracować od połowy 2027 roku.
Niemcy. Minister obrony zapowiada gruntowne zmiany. Chodzi o armię
Szef resortu obrony Niemiec zaproponował przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla młodych mężczyzn. - Berlin musi wiedzieć, kto jest gotowy do działania - tłumaczył dziennikarce.
Kilka dni temu rządząca w Niemczech koalicja CDU-CSU-SPD przedstawiła plan reformy służby wojskowej. Pomiędzy koalicjantami ciągle występują rozbieżności.
Chodzi głównie o sposób uzupełniania szeregów armii w przypadku niewystarczającego zainteresowania ochotników.
Konserwatywni deputowani wystąpili z propozycją "loterii poborowej", która wywołała emocje wśród najmłodszych. Pistorius odrzucił ten pomysł. W ten sposób naraził się na krytykę posła partii CDU. - Storpedował ważny projekt ustawy - rzucił pod adresem ministra Norbert Roettgen.
Pobór do wojska. W Niemczech trwa gorąca debata
W Niemczech zrezygnowano z poboru do wojska w 2011 roku. "Problem przywrócenia jakiejkolwiek formy poboru do armii wstrząsnął rządem" - oceniła agencja AFP.
Kanclerz Friedrich Merz oczekuje podjęcia przez Berlin konkretnych działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Lider CDU wskazuje na rosnące napięcie między NATO i Rosją oraz wielką niepewność, co do zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w obronę Europy.
Merz zobowiązał się do "budowy najsilniejszej armii konwencjonalnej" na Starym Kontynencie. Zaś przed Pistoriusem postawił zadanie rekrutacji tysięcy nowych żołnierzy. Ustawa o służbie wojskowej zdaniem ministra może wejść w życie na początku 2026 roku.
Źródło: "Bild", AFP