Kazachstan pominął Rosję. Przełomowy krok w sprawie dostaw ropy

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Kazachstan jest coraz poważniejszym graczem na światowym rynku ropy. Kasym-Żomart Tokajew chce, by jego kraj stał się realną alternatywą dla rosyjskich dostaw do Europy. Obecnie jednak 94 proc. kazachstańskiego eksportu dostarczane jest przez rosyjską sieć, co oznacza, że Moskwa wciąż ma nad tymi przepływami kontrolę. To się jednak może zmienić. Kazachstan po raz pierwszy wysłał bowiem swoją ropę do Azerbejdżanu przez Morze Kaspijskie. To nowa trasa, z pominięciem Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie Tankowiec Akademik Xoşbəxt Yusifzadə / Azerbaijan Caspian Shipping Company / materiały prasowe