"Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, nawet nie podejrzewa, że kawa zawiera znaczną liczbę fragmentów owadów - od 80 do 83 na filiżankę. Są to szczątki tych małych zwierząt, które atakują krzewy kawy i często trafiają do prażenia wraz z ziarnami" - informuje włoski portal kulinarny Wine and Food Tour.

Kawa ze świerszczy, batony proteinowe, granola

Podczas produkcji kawy owady trudno dostrzec gołym okiem, ale specjaliści zapewniają, że ich fragmenty nie wpływają na smak kawy i nie są szkodliwe dla człowieka, dlatego ten szczegół nie jest często omawiany.

Jednak w internecie można kupić mieszankę kawy, która wprost reklamuje się, że zawiera świerszcze z gatunku Acheta domestica, które są hodowane, a następnie suszone do wykorzystania w kuchni. Kawa, o której mowa, opisywana jest jako mieszanka mokki i czarnej kawy oraz że jest idealna do wzbogacenia deserów czy gorącej czekolady.

"Mimo swojego wyjątkowego charakteru produkt znajduje swoją niszę entuzjastów" - pisze Wine and Food Tour.

Firma, która sprzedaje kawę ze świerszczy, oferuje także batony proteinowe z owadami, granolę z mąką z owadów i ciemną czekoladę.

Mąka ze świerszczy coraz popularniejsza

Wykorzystanie świerszczy w kuchni staje się coraz popularniejsze. Przedmiotem debat, zarówno tych etycznych, jak i żywieniowych jest np. mąka z tych owadów.

Jej produkcja rozpoczyna się od hodowli świerszczy, które są selekcjonowane, odwadniane, opiekane i ostatecznie sproszkowane. Owady, wykorzystywane do produkcji mąki jadalnej, hodowane są na specjalnych fermach, gdzie przechodzą rygorystyczne kontrole higieniczne gwarantujące bezpieczeństwo dla zdrowia.

Portal przekonuje, że hodowla świerszczy, w porównaniu z hodowlą innych zwierząt gospodarskich, ma wiele zalet. Po pierwsze - wymienia Wine and Food Tour - zużycie zasobów, takich jak woda i energia elektryczna, jest zminimalizowane, dzięki temu rolnictwo jest bardziej zrównoważone środowiskowo. Ponadto przestrzeń wymagana do instalacji konstrukcji jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych form rolnictwa, co czyni tę hodowlę znacznie bardziej elastyczną i mogącą dostosować się do różnych sytuacji.

Kolejną zaletą hodowli świerszczy - pisze portal - jest to, że odchody owadów są doskonałym nawozem organicznym dla upraw. Oznacza to, że obornik ze świerszczy nie stanowi problemu dla środowiska, jak to często bywa w przypadku innych zwierząt hodowlanych, takich jak świnie. Średnio z każdego kilograma wyprodukowanego świerszcza powstaje 4,5 kg odchodów, które rocznie można przeliczyć na tony nawozu.

Produkty ze świerszczy można już kupić

Nie dziwi zatem, że niektóre firmy starają się podnieść świadomość społeczną i promować wykorzystanie owadów jako alternatywne źródła białka.

Produkty ze świerszczy stopniowo znajdują swoje miejsce na rynku, ale ich sprzedaż jest nadal stosunkowo ograniczona, ponieważ nie każdemu podoba się pomysł zjedzenia ciastka ze świerszczem lub wypicia kawy z owadów, wyobrażając sobie, że w środku znajduje się łapa lub skrzydło jednego z tych małych zwierząt.