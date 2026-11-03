Katolicki ksiądz trafi do białoruskiego więzienia. Miał "obrażać władzę"

Maria Literacka

Maria Literacka

Katolicki proboszcz Anatol Parachniewicz został skazany przez białoruski sąd na trzy lata pozbawienia wolności. Zasądzono wobec niego również wysoką grzywnę za "obrażanie władzy i ekstremizm". Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku, ale był utrzymywany w tajemnicy.

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Duchowny w czarnej sutannie trzymający srebrny krzyż.
Białoruś. Ksiądz Anatol Parachniewicz skazany na trzy lata więzienia (zdj. ilustracyjne)Artur SzczepanskiReporter

W skrócie

  • Białoruski sąd skazał katolickiego proboszcza Anatola Parachniewicza na trzy lata pozbawienia wolności oraz grzywnę za rzekome obrażanie władzy i ekstremizm.
  • Proces duchownego odbywał się za zamkniętymi drzwiami, przez co szczegółowe zarzuty wobec księdza z parafii w Olkowiczach pozostają niejasne dla opinii publicznej.
  • Centrum Praw Człowieka Wiasna uznało skazanego ks. Parachniewicza za więźnia politycznego, a sprawa wpisuje się w szersze represje wobec Kościoła katolickiego na Białorusi.
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Skazany Anatol Parachniewicz jest proboszczem katolickiej parafii w Olkowiczach w obwodzie mińskim na Białorusi. O wyroku, który zapadł w sprawie duchownego, poinformował we wtorek portal Nasza Niwa.

Białoruś. Katolicki proboszcz skazany na trzy lata więzienia

Ks. Parachniewicz został zatrzymany w połowie marca. W areszcie spędził 66. urodziny oraz 31. rocznicę święceń kapłańskich. Początkowo oskarżono go o "zdradę stanu", ale ostatecznie zmieniono kwalifikację na łagodniejszą.

Wyrok zapadł w październiku, ale poinformowano o nim dopiero teraz. Proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych, nie wiadomo więc, co konkretnie zarzucono księdzu.

Centrum Praw Człowieka Wiasna oraz powiązani z nim obrońcy praw człowieka oficjalnie wpisali duchownego na listę więźniów politycznych.

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Według niezależnych źródeł, na które powoływał się w październiku portal Polaków na Białorusi - Znad Niemna, duchowny mógł zwrócić na siebie uwagę władz udziałem w przyjęciu z okazji święta Konstytucji 3 maja, zorganizowanym w Ambasadzie RP w Mińsku. Podobne kontakty z polskimi instytucjami były już wcześniej wykorzystywane jako pretekst do represji wobec duchowieństwa.

Ksiądz Anatol Parachniewicz skazany. Proces za zamkniętymi drzwiami

Ks. Parachniewicz jest proboszczem parafii w Olkowiczach od 2007 r. Wcześniej pracował w Rakowie i Zasławiu, a formację kapłańską odbył w Białymstoku. Duchowny angażował się również w ochronę lokalnego dziedzictwa - przy kościele stworzył niewielkie muzeum, w którym gromadził m.in. zabytkowe szaty liturgiczne, ludowe makaty oraz stare księgi.

Portal Znad Niemna zwracał uwagę, że zatrzymanie księdza wpisuje się w szerszy kontekst presji wywieranej na Kościół katolicki na Białorusi. Wcześniej władze więziły m.in. ks. Henryka Okołotowicza oraz o. Andrzeja Juchniewicza OMI. Obaj zostali uwolnieni z udziałem Watykanu, jednak nie mogą obecnie wrócić na Białoruś.

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