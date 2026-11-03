W skrócie Białoruski sąd skazał katolickiego proboszcza Anatola Parachniewicza na trzy lata pozbawienia wolności oraz grzywnę za rzekome obrażanie władzy i ekstremizm.

Proces duchownego odbywał się za zamkniętymi drzwiami, przez co szczegółowe zarzuty wobec księdza z parafii w Olkowiczach pozostają niejasne dla opinii publicznej.

Centrum Praw Człowieka Wiasna uznało skazanego ks. Parachniewicza za więźnia politycznego, a sprawa wpisuje się w szersze represje wobec Kościoła katolickiego na Białorusi.

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Skazany Anatol Parachniewicz jest proboszczem katolickiej parafii w Olkowiczach w obwodzie mińskim na Białorusi. O wyroku, który zapadł w sprawie duchownego, poinformował we wtorek portal Nasza Niwa.

Białoruś. Katolicki proboszcz skazany na trzy lata więzienia

Ks. Parachniewicz został zatrzymany w połowie marca. W areszcie spędził 66. urodziny oraz 31. rocznicę święceń kapłańskich. Początkowo oskarżono go o "zdradę stanu", ale ostatecznie zmieniono kwalifikację na łagodniejszą.

Wyrok zapadł w październiku, ale poinformowano o nim dopiero teraz. Proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych, nie wiadomo więc, co konkretnie zarzucono księdzu.

Centrum Praw Człowieka Wiasna oraz powiązani z nim obrońcy praw człowieka oficjalnie wpisali duchownego na listę więźniów politycznych.

Według niezależnych źródeł, na które powoływał się w październiku portal Polaków na Białorusi - Znad Niemna, duchowny mógł zwrócić na siebie uwagę władz udziałem w przyjęciu z okazji święta Konstytucji 3 maja, zorganizowanym w Ambasadzie RP w Mińsku. Podobne kontakty z polskimi instytucjami były już wcześniej wykorzystywane jako pretekst do represji wobec duchowieństwa.

Ksiądz Anatol Parachniewicz skazany. Proces za zamkniętymi drzwiami

Ks. Parachniewicz jest proboszczem parafii w Olkowiczach od 2007 r. Wcześniej pracował w Rakowie i Zasławiu, a formację kapłańską odbył w Białymstoku. Duchowny angażował się również w ochronę lokalnego dziedzictwa - przy kościele stworzył niewielkie muzeum, w którym gromadził m.in. zabytkowe szaty liturgiczne, ludowe makaty oraz stare księgi.

Portal Znad Niemna zwracał uwagę, że zatrzymanie księdza wpisuje się w szerszy kontekst presji wywieranej na Kościół katolicki na Białorusi. Wcześniej władze więziły m.in. ks. Henryka Okołotowicza oraz o. Andrzeja Juchniewicza OMI. Obaj zostali uwolnieni z udziałem Watykanu, jednak nie mogą obecnie wrócić na Białoruś.



