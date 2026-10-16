W skrócie Katie Zacharia została odwołana z funkcji rzeczniczki Białego Domu po pięciu dniach pracy na tym stanowisku.

W mediach pojawiły się krytyczne opinie na temat jej debiutu oraz kontrowersje dotyczące wykształcenia.

Katie Zacharia stała się najkrócej urzędującą rzeczniczką Białego Domu w historii, pobijając poprzedni rekord z 1945 roku.

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Donald Trump przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że sam zachęcał Katie Zacharię, by zrezygnowała ze świeżo powierzonej funkcji. - Powiedziałem jej: "Myślę, że lepiej będzie ci być szczęśliwą, a nie jestem pewien, czy będziesz szczęśliwa w tej robocie" - relacjonował.

- Powiedziałem jej szczerze: "Na twoim miejscu rozważyłbym to ponownie. Pomyśl o tym. Ale ja rozważyłbym to ponownie" - opowiadał Trump.

Katie Zacharia zwolniona. Krótka kariera rzeczniczki Białego Domu

Komentując sytuację wokół Zacharii Donald Trump stwierdził, że media "potraktowały ją brutalnie". - Może to nie dla niej - mówił, wskazując, że "chce by miała dobre życie".

W rozmowie z Fox News stwierdził z kolei, że nie spieszy mu się z wyznaczeniem kolejnego rzecznika.

Powołana na stanowisko 42-latka, znana do tej pory opinii publicznej przede wszystkim jako komentatorka w amerykańskich mediach prawicowych, swoje obowiązki zaczęła wykonywać w poniedziałek.

Dzień później po raz pierwszy spotkała się z dziennikarzami w Białym Domu. Swoje oświadczenie odczytała z kartki i nie umiała udzielić odpowiedzi na niektóre z pytań. Jej debiut oceniony został w mediach dość surowo.

Niejasne wykształcenie i surowe oceny. Katie Zacharia odchodzi po pięciu dniach

Niemałe kontrowersje wzbudziła również kwestia wykształcenia Zacharii. Donald Trump przekonywał, że jest adwokatką, jednak - jak się wkrótce okazało - nigdy nie zdała egzaminu adwokackiego.

Przedstawiając swoją nową rzeczniczkę Donald Trump pisał w mediach społecznościowych, że "towarzyszyła mu duchem od samego początku" i zapewniał, że "fantastycznie" sprawdzi się w nowej roli.

Zacharia zdążyła już towarzyszyć w tym tygodniu amerykańskiemu prezydentowi podczas jego wizyty na Alasce. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z przywódcą i jego specjalną asystentką Natalie Harp z podpisem: "Najlepszy prezydent w historii USA".

Pięć dni, które zapisze się w historii USA. Rekord pobity

W czasie swojej kariery była już rzeczniczka Białego Domu pracowała m.in. w kancelarii prawnej w Pekinie, a także firmie medialnej Trump Media & Technology Group, gdzie pełniła rolę doradczyni ds. komunikacji.

42-latka zastąpiła Karoline Leavitt, która swoje obowiązki wykonywała od stycznia 2025 do sierpnia 2026 r. Powodem jej odejścia były kwestie rodzinne.

Swoim zwolnieniem Zacharia pobiła rekord, stając się najkrócej urzędującą rzeczniczką Białego Domu w historii.

Źródło: AFP, Reuters



