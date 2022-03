Katecheta użył wizerunku Bin Ladena do przedstawienia proroka. Zawieszono go

Nauczyciel religii został zawieszony po tym, jak podczas lekcji wykorzystał wizerunek Osamy bin Ladena do przedstawienia proroka Mahometa. Do tego zdarzenia doszło w anglikańskiej szkole All Saints Academy, która przeprosiła "za cierpienie, jakie spowodował ten epizod".

