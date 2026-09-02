Katastrofalny wypadek autobusu w Egipcie. Wielu zabitych i rannych

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

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16 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wypadku busa w Synaju Południowym - podał egipski resort zdrowia. Tragiczny bilans może ulec zmianie. Na miejsce zdarzenia skierowano 20 karetek. Resort zapewnia o podniesieniu stopnia gotowości służb ratunkowych.

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Uszkodzony autobus po wypadku w Egipcie, służby ratunkowe przy pojeździe, mapa z Dahab i Nuweiba.
Katastrofalny wypadek autobusu w Egipcie. Wielu zabitych i rannychX / TheRawWire / Google Mapsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W wypadku busa w Synaju Południowym zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych.
  • Ministerstwo zdrowia Egiptu natychmiast uruchomiło centralną salę operacyjną i wysłało 20 karetek na miejsce zdarzenia.
  • Resort zapewnia, że wszystkie zespoły medyczne pracują na pełnych obrotach, monitorując sytuację oraz stan rannych.
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Jak przekazało ministerstwo, do zdarzenia doszło w środę rano na trasie między popularnymi kurortami turystycznymi Dahab i Nuweiba na wschodnim wybrzeżu Synaju Południowego.

Rzecznik prasowy resortu wyjaśnił, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia aktywowano centralną salę operacyjną, a 20 karetek zostało skierowanych na miejsce zdarzenia w celu ewakuacji poszkodowanych i udzielenia pierwszej pomocy.

"Doktor Chalid Abd al-Gaffar, minister zdrowia i ludności Egiptu, monitoruje skutki wypadku" - zapewniono w komunikacie.

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28 rannych osób zostało przetransportowanych z miejsca zdarzenia w celu otrzymania niezbędnej opieki medycznej. "Zespół medyczny na bieżąco monitoruje ich stan zdrowia" - podkreślono, przypominając jednak, że dane na temat poszkodowanych są wstępne.

"Ministerstwo podkreśla, że wszystkie zespoły medyczne pracują na pełnych obrotach, aby z najwyższą efektywnością i szybkością poradzić sobie z wypadkiem, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - zapewniono w komunikacie.

Nie wiadomo, czy na pokładzie autobusu byli Polacy. MSZ dotychczas nie wydał oświadczenia po wypadku.

Jak przypomina agencja AFP, obszar ten jest popularnym celem podróży, a wypadki samochodowe w Egipcie zdarzają się często. Według egipskiej państwowej agencji statystycznej w 2025 roku w wypadkach drogowych w całym kraju zginęło prawie 6 tys. osób.

Źródło: AFP

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