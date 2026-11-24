W skrócie W środkowej Turcji doszło do katastrofy wojskowego śmigłowca typu AS-532, w wyniku której zginęło pięciu tureckich żołnierzy.

Tureckie Ministerstwo Obrony przekazało w oświadczeniu, że maszyna rozbiła się w prowincji Eskisehir podczas wykonywania lotu szkoleniowego.

Do zdarzenia doszło zaledwie 12 dni po innym wypadku śmigłowca typu S-70 we wschodniej Turcji, w którym śmierć poniosły cztery osoby.

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Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek, że w prowincji Eskisehir w środkowej Turcji rozbił się wojskowy śmigłowiec.

Władze przekazały, że na miejsce katastrofy dotarły służby, trwają działania poszukiwawcze i ratownicze - informowała agencja Reutera.

Potem turecki resort obrony podał, że w wyniku katastrofy śmigłowca zginęło pięciu tureckich żołnierzy.

Ministerstwo nie poinformowało, co spowodowało katastrofę śmigłowca typu AS-532. Przekazało jedynie, że maszyna wykonywała lot szkoleniowy - podała agencja Reutera.

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Turcja: Katastrofa wojskowego śmigłowca AS-532. Są ofiary

"Pięciu naszych bohaterskich towarzyszy broni zginęło w katastrofie śmigłowca sił powietrznych, do której doszło podczas lotu szkoleniowego" - poinformowano.

W poprzednim komunikacie wspomniano z kolei o wypadku "w ramach misji szkoleniowej", w którym brał udział "śmigłowiec typu AS-532 należący do sił powietrznych".

AS-532 Cougar to francuski śmigłowiec transportowy przeznaczony do przewozu żołnierzy.

W tureckiej telewizji pokazano pojazdy służb ratowniczych na rozległej otwartej równinie.

Śmigłowiec wystartował prawdopodobnie z bazy w Eskisehir, położonej między Stambułem a Ankarą.

To kolejny taki przypadek. 12 dni wcześniej też zginęli żołnierze

Agencja AFP przypomniała również, że do katastrofy doszło 12 dni po innym podobnym wypadku, w którym życie straciły cztery osoby.

12 listopada czterech żołnierzy zginęło w wyniku katastrofy śmigłowca S-70 we wschodniej Turcji. Przyczyny pozostają nieznane. Od tego czasu nie podano bowiem żadnego oficjalnego wyjaśnienia.

Turcja posiada drugą co do wielkości armię w NATO. Jej siły są oficjalnie rozmieszczone w ramach operacji antyterrorystycznych w Iraku i Syrii.

Od czasu zakończenia rebelii kurdyjskiej, które przypieczętowano w 2024 roku rozpoczęciem procesu pokojowego między państwem tureckim a Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), Turcja nie prowadzi już działań zbrojnych na własnym terytorium - poinformowała AFP.

Źródła: Reuters, AFP



