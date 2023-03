Prezydent Kolumbii Gustavo Petro potwierdził na Twitterze, że doszło do katastrofy. Do Quibido przyjechały służby ratunkowe. Niestety - piloci i załoga zginęli na miejscu. Dowódca grupy zadaniowej Titán Hector Alfonso Candelario przekazał, że dwa ciała znaleziono we wraku maszyny. Dwie pozostałe osoby wyskoczyły z helikoptera tuż przed katastrofą.

Kondolencje od prezydenta

Wojskowi lecieli z misją zaopatrzeniową dla oddziałów wojska stacjonujących w okolicy.

Według BLU Pacífico jako wstępną przyczynę katastrofy uznano usterkę techniczną.

"Składam kondolencje rodzinom Hectora Jereza, Juleith Garcii, Johana Orozco i Rubena Leguizamona w tym bolesnym momencie. Nie zostawimy ich samych" - zapewnił prezydent Petro.