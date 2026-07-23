Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Na pokładzie żołnierze

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

W Czechach doszło do katastrofy śmigłowca wojskowego tamtejszej armii. Na pokładzie miało przebywać pięciu żołnierzy, z dotychczasowych informacji wynika, że jedna osoba zginęła. Na miejscu trwa akcja służb.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wojskowy śmigłowiec Venom na tle nieba
Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach, na zdj. ilustracyjnym VenomArtur Widak / NurPhotoAFP

O katastrofie lotniczej, do której doszło w czwartek, powiadomił Reuters, powołując się na agencję CTK.

Czeska armia przekazała, że wypadek miał miejsce w 22. bazie lotnictwa w Namieszti nad Osławą.

Czechy. Katastrofa wojskowego śmigłowca. Nie żyje jedna osoba

"Na pokładzie znajdowało się pięciu żołnierzy. Na miejscu zdarzenia działają służby zintegrowanego systemu ratowniczego" - przekazały Siły Zbrojne Czech. Jednocześnie w komunikacie dodano, że dalsze informacje będą przekazywane, gdy pozwoli na to sytuacja.

Wojsko dodało, że w katastrofie brał udział śmigłowiec Venom. Jak podaje portal idnes.cz, maszyny te są produkowane przez amerykańską firmę Bell i "stanowią ważną część czeskich sił powietrznych" w bazie.

W rozmowie z portalem rzecznik służb ratunkowych Petr Janáček przekazał, że na miejscu pracują cztery załogi naziemne oraz lotnicze pogotowie ratunkowe.

Wkrótce więcej informacji...

Zobacz również:

Helikoptery PLA i mapa chińskich manewrów opublikowana przez Ministerstwo Obrony Tajwanu
Świat

Pekin przekroczył czerwoną linię. Ekspert ostrzega przed możliwą inwazją

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


"Gość Wydarzeń". Bogucki nowym kandydatem na premiera? "Nic się nie zmieniło"Polsat News

Najnowsze