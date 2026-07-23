Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Na pokładzie żołnierze
W Czechach doszło do katastrofy śmigłowca wojskowego tamtejszej armii. Na pokładzie miało przebywać pięciu żołnierzy, z dotychczasowych informacji wynika, że jedna osoba zginęła. Na miejscu trwa akcja służb.
O katastrofie lotniczej, do której doszło w czwartek, powiadomił Reuters, powołując się na agencję CTK.
Czeska armia przekazała, że wypadek miał miejsce w 22. bazie lotnictwa w Namieszti nad Osławą.
Czechy. Katastrofa wojskowego śmigłowca. Nie żyje jedna osoba
"Na pokładzie znajdowało się pięciu żołnierzy. Na miejscu zdarzenia działają służby zintegrowanego systemu ratowniczego" - przekazały Siły Zbrojne Czech. Jednocześnie w komunikacie dodano, że dalsze informacje będą przekazywane, gdy pozwoli na to sytuacja.
Wojsko dodało, że w katastrofie brał udział śmigłowiec Venom. Jak podaje portal idnes.cz, maszyny te są produkowane przez amerykańską firmę Bell i "stanowią ważną część czeskich sił powietrznych" w bazie.
W rozmowie z portalem rzecznik służb ratunkowych Petr Janáček przekazał, że na miejscu pracują cztery załogi naziemne oraz lotnicze pogotowie ratunkowe.
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