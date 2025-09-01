W skrócie Dwa niewielkie samoloty zderzyły się podczas podejścia do lądowania w pobliżu lotniska w Fort Morgan w Kolorado.

Na pokładach znajdowały się w sumie cztery osoby, jedna z nich zginęła, a trzy zostały ranne.

Świadkowie i ratownicy szybko przystąpili do akcji ratunkowej i gaszenia pożaru, a okoliczności wypadku bada FAA i NTSB.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. 10:45 czasu lokalnego. Wstępne dochodzenie wykazało, że mała Cessna, która podchodziła do lądowania na miejskim lotnisku w Fort Morgan została uderzona przez samolot Extra Flugzeug EA300.

Z informacji przekazanych przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) wynika, że również druga maszyna miała zakończyć swój lot w lokalnym porcie. Oba samoloty rozbiły się na polach przed lotniskiem.

Tragedia w powietrzu. Zderzyły się dwa samoloty

Biuro szeryfa hrabstwa Morgan przekazało, że po tym jak maszyny uderzyły w ziemię, doszło do ich zapłonu. Przybyli na miejsce ratownicy i świadkowie zdarzenia przystąpili do próby ugaszenia ognia.

Na pokładzie każdego z samolotów znajdowały się po dwie osoby. Pasażerowie Cessny szybko zostali uwolnieni z wraku, doznali niegroźnych obrażeń. Niestety, załoga EA300 nie miała tyle szczęścia.

Zgon jednego z jej członków został stwierdzony na miejscu. Druga z osób znajdujących się w środku została przewieziona do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest obecnie stanie.

Katastrofa w USA. Służby dziękują bohaterskim świadkom

Okoliczności wypadku zbadać ma FAA. W dochodzeniu uczestniczyć ma również Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). W mediach społecznościowych Biura szeryfa hrabstwa Morgan pojawił się wpis, w którym złożono kondolencje bliskim ofiary tragedii.

Szeryf podziękował też osobom, które zaangażowały się w pomoc pasażerom samolotów i ugaszenie pożaru, jeszcze zanim na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Źródło: Fox News

