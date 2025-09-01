Katastrofa w USA. W powietrzu zderzyły się dwa małe samoloty
Dwa małe samoloty zderzyły się w powietrzu podczas podejścia do lądowania nieopodal lotniska w Fort Morgan w stanie Kolorado w USA. Na pokładzie każdego z nich znajdowały się po dwie osoby. Jedna zginęła.
W skrócie
Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. 10:45 czasu lokalnego. Wstępne dochodzenie wykazało, że mała Cessna, która podchodziła do lądowania na miejskim lotnisku w Fort Morgan została uderzona przez samolot Extra Flugzeug EA300.
Z informacji przekazanych przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) wynika, że również druga maszyna miała zakończyć swój lot w lokalnym porcie. Oba samoloty rozbiły się na polach przed lotniskiem.
Tragedia w powietrzu. Zderzyły się dwa samoloty
Biuro szeryfa hrabstwa Morgan przekazało, że po tym jak maszyny uderzyły w ziemię, doszło do ich zapłonu. Przybyli na miejsce ratownicy i świadkowie zdarzenia przystąpili do próby ugaszenia ognia.
Na pokładzie każdego z samolotów znajdowały się po dwie osoby. Pasażerowie Cessny szybko zostali uwolnieni z wraku, doznali niegroźnych obrażeń. Niestety, załoga EA300 nie miała tyle szczęścia.
Zgon jednego z jej członków został stwierdzony na miejscu. Druga z osób znajdujących się w środku została przewieziona do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest obecnie stanie.
Katastrofa w USA. Służby dziękują bohaterskim świadkom
Okoliczności wypadku zbadać ma FAA. W dochodzeniu uczestniczyć ma również Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). W mediach społecznościowych Biura szeryfa hrabstwa Morgan pojawił się wpis, w którym złożono kondolencje bliskim ofiary tragedii.
Szeryf podziękował też osobom, które zaangażowały się w pomoc pasażerom samolotów i ugaszenie pożaru, jeszcze zanim na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.
Źródło: Fox News