Katastrofa w Rosji. Helikopter nagle runął na ziemię, są ofiary
Pięć osób nie żyje w wyniku wypadku helikoptera w rosyjskim Dagestanie. Maszyną podróżowali pracownicy objętej amerykańskimi sankcjami fabryki broni. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać, jak uszkodzona maszyna traci wysokość i spada w dół. Drugi z materiałów przedstawia strażaków próbujących opanować pożar.
W skrócie
- Helikopter Ka-226 z pracownikami Kizlarskich Zakładów Elektromechanicznych rozbił się w Dagestanie, zginęło pięć osób.
- Nagrania z katastrofy pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazując moment upadku oraz akcję gaśniczą.
- Przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona, a rosyjska agencja lotnicza prowadzi śledztwo.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W piątek na obszarze należącej do Rosji republiki Dagestanu rozbił się helikopter. Maszyną Ka-226 podróżowali pracownicy Kizlarskich Zakładów Elektromechanicznych (KEMZ).
Przedstawiciele przedsiębiorstwa poinformowali w sobotę, że w wyniku wypadku nie żyje pięć osób. Cztery z nich znajdowały się na pokładzie maszyny, wśród nich zastępca dyrektora generalnego zakładu ds. budownictwa i wsparcia transportu, a piąta na lądzie.
Rosja. Katastrofa helikoptera w Dagestanie, są ofiary śmiertelne
Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku helikoptera. Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) zakwalifikowała zdarzenie jako "katastrofę" i zapowiedziała udział w śledztwie.
W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania spadającego śmigłowca Ka-226. Na jednym z materiałów wideo helikopter, który nagle traci wysokość i uderza tyłem w nabrzeże.
Po chwili maszyna z powrotem unosi się w powietrze. Kilkadziesiąt sekund później ostatecznie runie na ziemię. Drugie nagranie ukazuje akcję gaśniczą płonącej maszyny.
Wypadek śmigłowca w Rosji. Na pokładzie pracownicy fabryki objętej sankcjami
Kizlarskie Zakłady Elektromechaniczne zajmują się produkcją broni, przede wszystkim sprzętu dla samolotów MiG i Suchoj. Przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje m.in. systemy kontroli naziemnej i systemy diagnostyczne.
Po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku fabryka KEMZ została objęta amerykańskimi sankcjami.
Źródło: The Kyiv Independent