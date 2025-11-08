W skrócie Helikopter Ka-226 z pracownikami Kizlarskich Zakładów Elektromechanicznych rozbił się w Dagestanie, zginęło pięć osób.

Nagrania z katastrofy pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazując moment upadku oraz akcję gaśniczą.

Przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona, a rosyjska agencja lotnicza prowadzi śledztwo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek na obszarze należącej do Rosji republiki Dagestanu rozbił się helikopter. Maszyną Ka-226 podróżowali pracownicy Kizlarskich Zakładów Elektromechanicznych (KEMZ).

Przedstawiciele przedsiębiorstwa poinformowali w sobotę, że w wyniku wypadku nie żyje pięć osób. Cztery z nich znajdowały się na pokładzie maszyny, wśród nich zastępca dyrektora generalnego zakładu ds. budownictwa i wsparcia transportu, a piąta na lądzie.

Rosja. Katastrofa helikoptera w Dagestanie, są ofiary śmiertelne

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku helikoptera. Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) zakwalifikowała zdarzenie jako "katastrofę" i zapowiedziała udział w śledztwie.

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania spadającego śmigłowca Ka-226. Na jednym z materiałów wideo helikopter, który nagle traci wysokość i uderza tyłem w nabrzeże.

Po chwili maszyna z powrotem unosi się w powietrze. Kilkadziesiąt sekund później ostatecznie runie na ziemię. Drugie nagranie ukazuje akcję gaśniczą płonącej maszyny.

Rozwiń

Wypadek śmigłowca w Rosji. Na pokładzie pracownicy fabryki objętej sankcjami

Kizlarskie Zakłady Elektromechaniczne zajmują się produkcją broni, przede wszystkim sprzętu dla samolotów MiG i Suchoj. Przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje m.in. systemy kontroli naziemnej i systemy diagnostyczne.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku fabryka KEMZ została objęta amerykańskimi sankcjami.

Źródło: The Kyiv Independent

"Polityczny WF": Patriotyzm, polityka i race. Co pokazuje Marsz Niepodległości? INTERIA.PL