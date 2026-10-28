W skrócie W zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w pobliżu miejscowości Urda w prowincji Toledo zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.

Świadkowie katastrofy opisują dramatyczne sceny, wskazując potężną siłę uderzenia, która wyrzucała pasażerów miejsc.

Hiszpańskie media wskazują na możliwy błąd ludzki jako przyczynę tragedii, sugerując, że pracownik kolei mógł nie ostrzec pociągu AVE o nadjeżdżającym składzie Iryo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do katastrofy kolejowej doszło w pobliżu miejscowości Urda, w prowincji Toledo w Hiszpanii, otwiera się w nowym oknie. W środę rano zderzyły się tam dwa pociągi dużych prędkości - AVE należący do Renfe oraz skład przewoźnika Iryo.

W katastrofie zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. "Uderzenie było niezwykle silne"

Dramatyczną relację z katastrofy zdał Miguel Laguna, który podróżował jednym z ostatnich wagonów pociągu AVE. W rozmowie z rozgłośnią Capital Radio przyznał, że choć znajdował się daleko od czoła składu, siła uderzenia była tak duża, jakby do wypadku doszło tuż obok niego.

- Uderzenie było wyjątkowo silne - relacjonował pasażer. Jak opisywał, elementy poszycia pociągu zostały wyrzucone w powietrze.

- Ludzi wystrzeliło z miejsc, jakby przed tobą stała ściana - tak o zderzeniu pociągów w prowincji Toledo, otwiera się w nowym oknie opowiedziała inna uczestniczka zdarzenia.

- Widziałem chłopaka, który szedł bez ręki - relacjonował znów inny mężczyzna.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dramatyczne relacje świadków

Z kolei hiszpański dziennik "El Pais" rozmawiał z Davidem Gomezem. Był on jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu katastrofy.

Gomez pracował w pobliżu, gdy usłyszał głośny huk. Na miejscu zobaczył dwa wagony wyrzucone z torów.

- Ludzie chcieli wydostać się przez zniszczone okna - przekazał. Mężczyzna od razu rzucił się do pomocy rannym. W trakcie akcji widział młodą kobietę, która straciła nogę.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii GUARDA CIVIL HANDOUT PAP/EPA

Gomez zaznaczył, że nim na miejsce dotarły służby, panował chaos. "Ludzie krzyczeli, leżeli jeden na drugim, niektórzy poza pociągiem" - relacjonuje. Wielu z nich doznało poważnych obrażeń głowy czy złamań.

Inni pasażerowie mówili o potężnym huku i silnym uderzeniu. Jedna z pasażerek relacjonuje, że jej przewrócony wagon był całkowicie zniszczony, a kolejny został przebity przez szynę kolejową.

Dziennikarz ABC Joan Guirado podał, że w chwili poprzedzającej katastrofę pracownik kolei zajmował się awarią głównego systemu sygnalizacji.

Według źródeł gazety to on mógł nie ostrzec pociągu AVE o zbliżającym się składzie Iryo. Hiszpański dziennik wskazuje tym samym na "błąd ludzki".

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. "Dzisiaj cała Europa opłakuje ofiary"

Europejscy przywódcy, w tym prezydent Francji, otwiera się w nowym oknie, szefowa KE i prezydent oraz premier Polski, wyrazili głębokie poruszenie z powodu katastrofy kolejowej w Hiszpanii.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii, w której życie straciło tak wiele osób. W imieniu narodu polskiego oraz w imieniu własnym składam najgłębsze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - napisał Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie.

Polski przywódca dodał, że w "tych bolesnych chwilach Polska łączy się w żałobie z narodem hiszpańskim".

"Nasze myśli kierujemy ku tym, którzy stracili swoich bliskich, oraz ku wszystkim dotkniętym tą tragedią" - podsumował prezydent.

"Najgłębsze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich i życzę szybkiego powrotu do zdrowia rannym" - napisał premier Donald Tusk. Podkreślił, że Polacy w tym strasznym czasie solidaryzują się z narodem hiszpańskim.

Wyrazy współczucia przekazał także szef MSZ Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie.

"Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim rannym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał. Wicepremier dodał, że w "tych trudnych chwilach Polska solidaryzuje się z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami".

"Wyrażam głębokie współczucie rodzinom ofiar i ich bliskim. Dzisiaj cała Europa opłakuje ich wraz z wami" - napisała Ursula von der Leyen we wpisie na X.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa dodał, że solidaryzuje się z rannymi.

Macron przekazał na X, że Francuzi kierują swoje myśli "ku ofiarom, ich rodzinom, licznym rannym oraz całemu personelowi zaangażowanemu w akcję ratunkową".

Do kondolencji dołączyli na X również premier Portugalii Luis Montenegro i minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Źródła: "El Pais", "ABC", Reuters



