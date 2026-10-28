W skrócie
- W zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w pobliżu miejscowości Urda w prowincji Toledo zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.
- Świadkowie katastrofy opisują dramatyczne sceny, wskazując potężną siłę uderzenia, która wyrzucała pasażerów miejsc.
- Hiszpańskie media wskazują na możliwy błąd ludzki jako przyczynę tragedii, sugerując, że pracownik kolei mógł nie ostrzec pociągu AVE o nadjeżdżającym składzie Iryo.
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Do katastrofy kolejowej doszło w pobliżu miejscowości Urda, w prowincji Toledo w Hiszpanii, otwiera się w nowym oknie. W środę rano zderzyły się tam dwa pociągi dużych prędkości - AVE należący do Renfe oraz skład przewoźnika Iryo.
W katastrofie zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. "Uderzenie było niezwykle silne"
Dramatyczną relację z katastrofy zdał Miguel Laguna, który podróżował jednym z ostatnich wagonów pociągu AVE. W rozmowie z rozgłośnią Capital Radio przyznał, że choć znajdował się daleko od czoła składu, siła uderzenia była tak duża, jakby do wypadku doszło tuż obok niego.
- Uderzenie było wyjątkowo silne - relacjonował pasażer. Jak opisywał, elementy poszycia pociągu zostały wyrzucone w powietrze.
- Ludzi wystrzeliło z miejsc, jakby przed tobą stała ściana - tak o zderzeniu pociągów w prowincji Toledo, otwiera się w nowym oknie opowiedziała inna uczestniczka zdarzenia.
- Widziałem chłopaka, który szedł bez ręki - relacjonował znów inny mężczyzna.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dramatyczne relacje świadków
Z kolei hiszpański dziennik "El Pais" rozmawiał z Davidem Gomezem. Był on jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu katastrofy.
Gomez pracował w pobliżu, gdy usłyszał głośny huk. Na miejscu zobaczył dwa wagony wyrzucone z torów.
- Ludzie chcieli wydostać się przez zniszczone okna - przekazał. Mężczyzna od razu rzucił się do pomocy rannym. W trakcie akcji widział młodą kobietę, która straciła nogę.
Gomez zaznaczył, że nim na miejsce dotarły służby, panował chaos. "Ludzie krzyczeli, leżeli jeden na drugim, niektórzy poza pociągiem" - relacjonuje. Wielu z nich doznało poważnych obrażeń głowy czy złamań.
Inni pasażerowie mówili o potężnym huku i silnym uderzeniu. Jedna z pasażerek relacjonuje, że jej przewrócony wagon był całkowicie zniszczony, a kolejny został przebity przez szynę kolejową.
Dziennikarz ABC Joan Guirado podał, że w chwili poprzedzającej katastrofę pracownik kolei zajmował się awarią głównego systemu sygnalizacji.
Według źródeł gazety to on mógł nie ostrzec pociągu AVE o zbliżającym się składzie Iryo. Hiszpański dziennik wskazuje tym samym na "błąd ludzki".
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. "Dzisiaj cała Europa opłakuje ofiary"
Europejscy przywódcy, w tym prezydent Francji, otwiera się w nowym oknie, szefowa KE i prezydent oraz premier Polski, wyrazili głębokie poruszenie z powodu katastrofy kolejowej w Hiszpanii.
"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii, w której życie straciło tak wiele osób. W imieniu narodu polskiego oraz w imieniu własnym składam najgłębsze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - napisał Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie.
Polski przywódca dodał, że w "tych bolesnych chwilach Polska łączy się w żałobie z narodem hiszpańskim".
"Nasze myśli kierujemy ku tym, którzy stracili swoich bliskich, oraz ku wszystkim dotkniętym tą tragedią" - podsumował prezydent.
"Najgłębsze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich i życzę szybkiego powrotu do zdrowia rannym" - napisał premier Donald Tusk. Podkreślił, że Polacy w tym strasznym czasie solidaryzują się z narodem hiszpańskim.
Wyrazy współczucia przekazał także szef MSZ Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie.
"Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim rannym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał. Wicepremier dodał, że w "tych trudnych chwilach Polska solidaryzuje się z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami".
"Wyrażam głębokie współczucie rodzinom ofiar i ich bliskim. Dzisiaj cała Europa opłakuje ich wraz z wami" - napisała Ursula von der Leyen we wpisie na X.
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa dodał, że solidaryzuje się z rannymi.
Macron przekazał na X, że Francuzi kierują swoje myśli "ku ofiarom, ich rodzinom, licznym rannym oraz całemu personelowi zaangażowanemu w akcję ratunkową".
Do kondolencji dołączyli na X również premier Portugalii Luis Montenegro i minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
Źródła: "El Pais", "ABC", Reuters