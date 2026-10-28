Katastrofa w Hiszpanii, tragiczne relacje ocalałych. "Wyrzuciło z pociągu"

Michał Blus

Michał Blus

"Ludzie wystrzeleni z miejsc", "siła uderzenia była potężna", "podróżni wpadali na siebie" - to dramatyczne relacje ocalałych z katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Świadkowie mówią o "potężnym huku". - Ludzie krzyczeli, leżeli jeden na drugim, niektórych wyrzuciło z pociągu - mówił mężczyzna, który jako jeden z pierwszych dodarł na miejsce wypadku. Zginęły co najmniej 64 osoby.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Służby ratunkowe prowadzą akcję przy wykolejonym i uszkodzonym wagonie pociągu po katastrofie kolejowej w Hiszpanii
Tragiczny wypadek na kolei w Hiszpanii. Media przekazują relację świadków zdarzeniaJAVIER SORIANOAFP

W skrócie

  • W zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w pobliżu miejscowości Urda w prowincji Toledo zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.
  • Świadkowie katastrofy opisują dramatyczne sceny, wskazując potężną siłę uderzenia, która wyrzucała pasażerów miejsc.
  • Hiszpańskie media wskazują na możliwy błąd ludzki jako przyczynę tragedii, sugerując, że pracownik kolei mógł nie ostrzec pociągu AVE o nadjeżdżającym składzie Iryo.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do katastrofy kolejowej doszło w pobliżu miejscowości Urda, w prowincji Toledo w Hiszpanii, otwiera się w nowym oknie. W środę rano zderzyły się tam dwa pociągi dużych prędkości - AVE należący do Renfe oraz skład przewoźnika Iryo.

W katastrofie zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. "Uderzenie było niezwykle silne"

Dramatyczną relację z katastrofy zdał Miguel Laguna, który podróżował jednym z ostatnich wagonów pociągu AVE. W rozmowie z rozgłośnią Capital Radio przyznał, że choć znajdował się daleko od czoła składu, siła uderzenia była tak duża, jakby do wypadku doszło tuż obok niego.

- Uderzenie było wyjątkowo silne - relacjonował pasażer. Jak opisywał, elementy poszycia pociągu zostały wyrzucone w powietrze.

- Ludzi wystrzeliło z miejsc, jakby przed tobą stała ściana - tak o zderzeniu pociągów w prowincji Toledo, otwiera się w nowym oknie opowiedziała inna uczestniczka zdarzenia.

- Widziałem chłopaka, który szedł bez ręki - relacjonował znów inny mężczyzna.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dramatyczne relacje świadków

Z kolei hiszpański dziennik "El Pais" rozmawiał z Davidem Gomezem. Był on jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu katastrofy.

Gomez pracował w pobliżu, gdy usłyszał głośny huk. Na miejscu zobaczył dwa wagony wyrzucone z torów.

- Ludzie chcieli wydostać się przez zniszczone okna - przekazał. Mężczyzna od razu rzucił się do pomocy rannym. W trakcie akcji widział młodą kobietę, która straciła nogę.

Kilka wykolejonych wagonów pociągu na zakręcie torów, otoczone przez pojazdy ratunkowe, funkcjonariuszy oraz służby ratunkowe pracujące na miejscu zdarzenia.
Katastrofa kolejowa w HiszpaniiGUARDA CIVIL HANDOUTPAP/EPA

Zobacz również:

Hiszpania. Wypadek autobusu w Fogars de Monclus
Świat

Dramatyczne sceny w Katalonii. Autobus runął ze zbocza, dziesiątki rannych

Maria Literacka
Maria Literacka

Gomez zaznaczył, że nim na miejsce dotarły służby, panował chaos. "Ludzie krzyczeli, leżeli jeden na drugim, niektórzy poza pociągiem" - relacjonuje. Wielu z nich doznało poważnych obrażeń głowy czy złamań.

Inni pasażerowie mówili o potężnym huku i silnym uderzeniu. Jedna z pasażerek relacjonuje, że jej przewrócony wagon był całkowicie zniszczony, a kolejny został przebity przez szynę kolejową.

Dziennikarz ABC Joan Guirado podał, że w chwili poprzedzającej katastrofę pracownik kolei zajmował się awarią głównego systemu sygnalizacji.

Według źródeł gazety to on mógł nie ostrzec pociągu AVE o zbliżającym się składzie Iryo. Hiszpański dziennik wskazuje tym samym na "błąd ludzki".

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. "Dzisiaj cała Europa opłakuje ofiary"

Europejscy przywódcy, w tym prezydent Francji, otwiera się w nowym oknie, szefowa KE i prezydent oraz premier Polski, wyrazili głębokie poruszenie z powodu katastrofy kolejowej w Hiszpanii.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej katastrofie kolejowej w Hiszpanii, w której życie straciło tak wiele osób. W imieniu narodu polskiego oraz w imieniu własnym składam najgłębsze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - napisał Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie.

Polski przywódca dodał, że w "tych bolesnych chwilach Polska łączy się w żałobie z narodem hiszpańskim".

"Nasze myśli kierujemy ku tym, którzy stracili swoich bliskich, oraz ku wszystkim dotkniętym tą tragedią" - podsumował prezydent.

"Najgłębsze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich i życzę szybkiego powrotu do zdrowia rannym" - napisał premier Donald Tusk. Podkreślił, że Polacy w tym strasznym czasie solidaryzują się z narodem hiszpańskim.

Zobacz również:

Wydawało się, że katastrofa jest nieunikniona
Wiadomości

Cysterna utknęła na torach. O tragedii zadecydowały dwie sekundy

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Wyrazy współczucia przekazał także szef MSZ Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie

"Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim rannym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał. Wicepremier dodał, że w "tych trudnych chwilach Polska solidaryzuje się z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami".

"Wyrażam głębokie współczucie rodzinom ofiar i ich bliskim. Dzisiaj cała Europa opłakuje ich wraz z wami" - napisała Ursula von der Leyen we wpisie na X.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa dodał, że solidaryzuje się z rannymi.

Macron przekazał na X, że Francuzi kierują swoje myśli "ku ofiarom, ich rodzinom, licznym rannym oraz całemu personelowi zaangażowanemu w akcję ratunkową".

Do kondolencji dołączyli na X również premier Portugalii Luis Montenegro i minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Źródła: "El Pais", "ABC", Reuters

Zobacz również:

Wypadek pociągów w Hiszpanii. Są ofiary i ranni
Świat

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Są ofiary, rośnie tragiczny bilans

Alicja Krause
Alicja Krause


"Polityczny WF": Co może pogrążyć rząd Donalda Tuska? Kluczowy czynnikINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze