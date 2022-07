Katastrofa w Dolomitach. Wzrosła liczba zaginionych

Do 19 wzrosła liczba osób zaginionych po niedzielnej katastrofie we włoskich Dolomitach, gdzie oderwał się olbrzymi fragment lodu w masywie Marmolada - podała włoska agencja prasowa Ansa. Do tej pory wiadomo o sześciu ofiarach śmiertelnych i ośmiu rannych osobach. Służby ratunkowe są jednak przekonane, że zabitych będzie więcej.

Zdjęcie Śmigłowiec ratowniczy nad miejscem, w którym doszło do osunięcia się fragmentu lodowca na turystów / Pierre Teyssot/AFP/East News / East News