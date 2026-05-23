Katastrofa w Chinach. Eksplozja w kopalni, dziesiątki osób zginęły

W skrócie W piątek wieczorem doszło do eksplozji gazu w kopalni węgla Liushenyu w powiecie Qinyuan, gdzie pracowało 247 osób.

Według najnowszych danych śmierć poniosło co najmniej 90 górników, a akcja ratunkowa nadal trwa.

W związku z tym wydarzeniem zatrzymano kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię.

Do eksplozji gazu doszło w piątek późnym wieczorem w kopalni węgla Liushenyu w powiecie Qinyuan. Na miejscu pracowało 247 pracowników.

Xi Jinping wezwał władze, aby "nie szczędziły wysiłków" w opiece nad rannymi oraz prowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

Jednocześnie nakazał wszczęcie szczegółowego śledztwa ws. przyczyn wypadku i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Według najnowszych informacji nie żyje co najmniej 90 górników.

Chiny. Tragiczny wypadek w kopalni węgla

Premier Chin Li Qiang powtórzył instrukcje Xi Jinpinga, wzywając do ujawnienia wszystkich informacji na temat tragicznego wypadku.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Sytuacja jest dynamiczna, a liczba ofiar może wzrosnąć.

W XXI wieku Chiny znacząco zmniejszyły liczbę ofiar śmiertelnych w kopalniach węgla - często powodowanych wybuchami gazu lub powodziami - pisze agencja Reutera.

Wypadek w Liushenyu był jednym z najtragiczniejszych w skutkach w ostatniej dekadzie w Państwie Środka.

Jak poinformowała agencja Xinhua, w wyniku zdarzenia zatrzymano kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię.

Źródło: Reuters





