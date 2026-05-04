Katastrofa w Brazylii. Przerażające sceny, samolot wbił się w budynek
Mały samolot rozbił się w poniedziałek o budynek w brazylijskim Belo Horizonte - poinformowała lokalna straż pożarna. Dwaj piloci nie żyją, a trzej pasażerowie trafili do szpitala w ciężkim stanie. Akcja ratunkowa trwa.
Mały, jednosilnikowy samolot z czterema osobami na pokładzie rozbił się w poniedziałek o budynek mieszkalny w dzielnicy Silveira w brazylijskim mieście Belo Horizonte.
Według lokalnych służb ratunkowych pilot został uwięziony we wraku i wymagał ewakuacji przez strażaków. Jak podaje Reuters jego życia nie udało się uratować. W katastrofie zginął również drugi pilot.
Pozostali obecni na pokłądzie - trzej pasażerowie, trafili do szpitala w ciężkim stanie.
Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej i ratowników. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.
W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia. Widoczny jest również moment, w którym maszyna uderza o budynek.
Źródło: Reuters