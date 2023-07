Katastrofa Titana. Media: Przy jego budowie mieli pracować stażyści

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Szef OceanGate Stockton Rush miał zatrudnić stażystów z college'u do zaprojektowania systemów elektrycznych dla łodzi podwodnej Titan - donosi "The New Yorker". Dodatkowo - według gazety - ignorował informacje o złym stanie maszyny dostarczane przez ekspertów.

Zdjęcie Łodź podwodna Titan / AFP PHOTO / OceanGate Expeditions / East News