Jak informuje słowacka policja, do zdarzenia doszło w niedzielę.

Polski pilot zginął w w zderzeniu dwóch szybowców nad górą Boriszov w paśmie Wielka Fatra.

Słowacja. Polak zginął w zderzeniu szybowców

Na miejsce zdarzenia, które znajduje się w trudno dostępnym górskim terenie, przyleciała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy.

Rzeczniczka ATE Zuzana Hopjakova poinformowała agencję TASR, że obywatel Czech, który również znajdował się w szybowcu, odniósł obrażenia głowy i kończyn dolnych.

Jak wskazała Hopjakova, mężczyzna był przytomny, podczas gdy Polak zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Słowacja. Katastrofa szybowców w czasie zawodów

Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych FCC, które rozpoczęły się w niedzielę na lotnisku w Prievidzy koło Trencina.

Uczestniczy w nich kilkudziesięciu pilotów szybowcowych z różnych krajów, a zaplanowane były do 23 kwietnia.

Szef operacji lotniczych lotniska Lubosz Janoszik powiedział, że po wypadku niedzielne konkurencje zostały odwołane.

