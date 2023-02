Na Morzu Czarnym doszło do katastrofy statku do przewozu ładunków suchych. Jednostka rozbiła się u wybrzeży Kabrdinki w pobliżu Noworosyjska, ok. 230 kilometrów na wschód od Krymu.

Według kanału Mash statek prawdopodobnie ustawił się niewłaściwie do kierunku wiatru w trudnych warunkach pogodowych. Obecnie na Morzu Czarnym panuje sztorm. "Na miejsce wezwano ratowników morskich" - podaje "Izwiestia".

Rosyjskie media opublikowały nagranie, na którym widać tonący statek.

Z oficjalnych komunikatów wynika, że przewoził on 3,5 tysiąca ton wiórów marmurowych.

Rosyjski statek zatonął a Morzu Czarnym. Na pokładzie 11 osób

Cytowana przez TASS Federalna Agencja Transportu Morskiego i Rzecznego przekazała, że na pokładzie było 11 osób. Początkowo pojawił się komunikat o uratowaniu siedmiu członków załogi.

Pierwsze doniesienia o zatonięciu jednostki ukazały się przed godziną 13:00 czasu polskiego. O 13:19 TASS przekazał informację rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, że udało się uratować wszystkich członków załogi.

