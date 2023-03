Do zderzenia doszło w środę ok. godz. 22 czasu lokalnego (ok godz. 4 w Polsce - red.). Śmigłowce zderzyły się nad hrabstwem Trigg w Kentucky.

Gubernator stanu Andy Beshear poinformował, że spodziewane są "ofiary śmiertelne". "Proszę o modlitwę za wszystkich poszkodowanych" - przekazał.

BBC News informuje, że życie stracić mogło dziewięciu wojskowych. Rzecznik prasowy bazy Fort Campbell przekazał dziennikarzom, że na ten moment dokładna liczba ofiar nie jest znana.