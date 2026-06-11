W skrócie W katastrofie śmigłowca w pakistańskiej części Kaszmiru zginęło wielu wojskowych.

Wojsko poinformowało, że śmigłowiec wojskowy Mi-17 rozbił się z powodu awarii technicznej.

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Wojsko poinformowało, że śmigłowiec wojskowy Mi-17 rozbił się w środę wcześniej w pobliżu Muzaffarabadu z powodu awarii technicznej.

Jak podało wojsko, w wyniku wypadku zginęli wszyscy członkowie załogi śmigłowca. Nie potwierdzono jednak liczby ofiar śmiertelnych wśród pasażerów.

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Agencja Reutera informowała o co najmniej 22 ofiarach śmiertelnych, powołując się na swoje źródła związane z służbami bezpieczeństwa. Potem potwierdziła te dane pakistańska władza.

Według informacji Reutersa wśród ofiar śmiertelnych znalazło się 19 żołnierzy, jeden major armii i dwóch pułkowników.

Pakistańskie siły zbrojne i rząd uważają Kaszmir za region bardzo wrażliwy po latach częstych potyczek i wojen z Indiami.

Katastrofa miała miejsce w czasie, gdy w Kaszmirze wprowadzono surowe ograniczenia bezpieczeństwa w następstwie starć między zwolennikami niedawno zakazanego sojuszu grup społeczeństwa obywatelskiego a siłami bezpieczeństwa, w których w niedzielę zginęło co najmniej 11 osób.

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Jak relacjonuje AFP, żołnierze w mundurach polowych dołączyli do kilkudziesięciu lokalnych mieszkańców podczas uroczystości w mieście Muzaffarabad, gdzie - według obecnego na miejscu dziennikarza agencji - złożono hołd przy ponad 20 trumnach żołnierzy przykrytych flagami Pakistanu.

"Mieszkańcy Kaszmiru oddają hołd wszystkim tym dzielnym męczennikom i czczą ich odwagę, poświęcenie oraz niezachwiane oddanie ojczyźnie" - powiedział Shahid Wani, 53-letni mieszkaniec Muzaffarabadu cytowany przez agencję.

Po ceremonii trumny przeniesiono do karetek pogotowia, aby przetransportować szczątki ofiar do ich rodzinnych miast w celu pochówku.

Źródło: AFP, Reuters





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