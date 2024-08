Katastrofa w trakcie pokazu lotniczego. Trwa akcja ratunkowa

Fouga CM. 170 Magister to dwumiejscowy samolot szkoleniowy o napędzie odrzutowym wybudowany przez francuską firmę Fouga et Cie. Na początku lat 60. XX wieku maszyna była wykorzystywana przez wojsko nie tylko do szkolenia, ale także do działań szturmowych.