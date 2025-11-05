Katastrofa samolotu w USA. Rozbił się tuż po starcie

Krzysztof Ryncarz

Samolot towarowy należący do firmy UPS rozbił się we wtorek popołudniu niedaleko lotniska w Luisville w USA. Służby informują, że w wyniku katastrofy co najmniej kilka osób zostało rannych. Nie wiadomo co było przyczyną tragedii.

Katastrofa samolotu towarowego w stanie Kentucky w USA
Katastrofa samolotu towarowego w stanie Kentucky w USASTEPHEN COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGESAFP

W skrócie

  • W pobliżu lotniska w Luisville rozbił się samolot towarowy firmy UPS.
  • Na miejscu katastrofy trwa akcja ratunkowa. Najprawdopodobniej kilka osób zostało poszkodowanych.
  • Przyczyny wypadku nie są znane, lotnisko zostało tymczasowo zamknięte, a nad okolicą unoszą się kłęby dymu.
Do wypadku doszło chwilę po godzinie 17 czasu lokalnego. Samolot towarowy należący do firmy transportowej UPS rozbił się w pobliżu lotniska im. Muhammada Aliego w Luisville w stanie Kentucky, z którego wystartował. Maszyna leciała do Honolulu na Hawajach.

Lokalna policja poinformowała, że na miejscu trwa akcja ratunkowa, a w wypadku co najmniej kilka osób zostało rannych. "Na miejscu działań występuje ogień i gruzy. Proszę trzymać się z daleka" - zaapelowały służby.

    Firma UPS poinformowała, że na pokładzie samolotu znajdowało się troje członków załogi. Odmówiła jednak komentarza na temat ich losów.

    Katastrofa samolotu w USA. Są ranni

    W związku z katastrofą lotnisko w Luisville zostało tymczasowo zamknięte. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać duży wybuch i pożar. Nad lotniskiem unoszą się gęste kłęby dymu. Zniszczeniu uległ również najprawdopodobniej jeden z budynków znajdujących się w pobliżu.

    "Jesteśmy świadomi doniesień o katastrofie samolotu w pobliżu Lotniska Międzynarodowego w Luisville. Pierwsi ratownicy są już na miejscu, przekażemy więcej informacji, gdy tylko będziemy je znali. Proszę módlcie się za pilotów, załogę i wszystkich dotkniętych katastrofą" - napisał w mediach społecznościowych gubernator Kentucky Andy Beshear.

