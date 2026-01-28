W skrócie W katastrofie samolotu pasażerskiego w Kolumbii przy granicy z Wenezuelą zginęło 15 osób.

Na pokładzie znajdowali się m.in. poseł Diogenes Quintero i kandydat do parlamentu Carlos Salcedo.

Samolot należał do państwowych linii Satena, utracono z nim kontakt tuż przed planowanym lądowaniem w Ocanie.

Samolot, należący do państwowych linii lotniczych Satena, wystartował z przygranicznego miasta Cucuta i stracił kontakt z wieżami kontroli lotów na krótko przed planowanym lądowaniem w pobliskiej Ocanie.

Wcześniej linie lotnicze poinformowały o zaginięciu maszyny, a władze Kolumbii o rozpoczęciu procedur bezpieczeństwa i poszukiwań. Na pokładzie samolotu znajdowało się 13 pasażerów i dwóch członków załogi.

Samolot udało się odnaleźć po kilku godzinach akcji. - Nikt nie przeżył - przekazał agencji AFP przedstawiciel władz lotnictwa cywilnego Kolumbii.

Odnaleziona maszyna to dwusilnikowy samolot Beechcraft 1900, który miał wylądować w oddalonej o około 200 km miejscowości Ocana około 12:05 czasu lokalnego.

Jak poinformowała lokalna gazeta "El Tiempo", cytowana przez agencję Reutera, na pokładzie samolotu znajdowali się poseł Diogenes Quintero i Carlos Salcedo, kandydat do parlamentu w zbliżających się wyborach.

- Z niepokojem przyjęliśmy informację o wypadku lotniczym, którym podróżowali mój kolega Diogenes Quintero, Carlos Salcedo i ich zespoły. Apelujemy o spokój i oczekujemy na oficjalne oświadczenie właściwych władz - powiedział Wilmer Carrillo, lokalny parlamentarzysta, przed pojawieniem się informacji o odnalezieniu samolotu.

Źródła: AFP, PAP

